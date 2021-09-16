ميزة جديدة لساعة Fitbit ترصد الشخير خلال النوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - يمكن لساعة Fitbit أن تنهي واحدة من أكبر المشاجرات بين الأزواج في السرير، وهي ما إذا كان أحدهما يشخر مثل المنشار.

وقد أكدت الشركة أنّه سيتم طرح طرازات Sense وVersa 3 الخاصة بها باستخدام ميزة “Snore & Noise Detect” التي تعمل بالميكروفون والتي تشير إلى ما إذا كان مرتديها أو الشريك الذي ينام بجانبه يصدرون الأصوات.

وفي مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال، تتطلب الميزة، التي تم الإبلاغ عنها لأول مرة بواسطة 9to5Google، من المستخدمين تنشيطها على صفحة “النوم” الخاصة بأجهزتهم.

فإنه سيتم بعد ذلك تسجيل البيانات عن “ضوضاء الشخير المحددة”، فضلاً عن مستوى الضوضاء العام في الغرفة.

بمجرد أن تكتشف Fitbit أنك غارق في النوم، سيقوم الميكروفون الخاص بها “بأخذ عينات وقياس وجمع معلومات حول الضوضاء في بيئتك، كل بضع ثوان. “‘

قد يكون اكتشاف الشخير الخطوة الأولى لمعالجة المشكلات الصحية الخطيرة مثل توقف التنفس أثناء النوم، وربما إنقاذ زواجك.

ومع ذلك، فإنّ المدافعين عن الخصوصية غير متأكدين من دافع هذه الميزات ويعتبرونها مصدراً آخر للإيرادات لـ Fitbit، والذي يمكن أن تبيع البيانات للمعلنين.

وقال ستانلي يونغ ليو، جراح النوم في ستانفورد، في عام 2016: “الشخير المعتاد مصدر إزعاج لشركاء السرير”. “العديد من المرضى يسعون للحصول على الرعاية لأنه طُلب منهم مغادرة غرفة النوم والنوم على أريكة غرفة المعيشة.”

وقال لوي: “غالباً ما يكون المرضى النائمون غير مدركين لانقطاع التنفس الذي ينطوي على مخاطر صحية خطيرة.”

يمكن ربط الشخير بالشكاوى النهارية من النعاس أو الصداع أو اضطرابات المزاج مثل القلق والاكتئاب والتهيج.

يمكن أن يكون أيضاً علامة تحذير على توقف التنفس أثناء النوم الانسدادي (OSA)، وفقاً لـ Mayo Clinic، وهي حالة تسترخي فيها عضلات الحلق وتسد مجرى الهواء أثناء النوم.

يمكن أن يؤدي OSA إلى ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب وضعف الإدراك العصبي.

وتحذّر Fitbit من أنّ ميزة مراقبة الشخير تستهلك من عمر البطارية، وتوصي بشحن الأجهزة بنسبة 40 بالمائة على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش.

سيتم إصدار كل من Fitbit Sense وVersa 3 في نهاية سبتمبر 2020.

إلى جانب واحدة من تلك الساعات الذكية، لاستخدام ميزة Snore & Noise Detect، سيحتاج مرتديها إلى اشتراك شهري في Fitbit بقيمة 10 دولارات.

لم يعجب هذا العرض الجميع.

وكتب جاي فينجوس من engadget: “إنّ متطلبات الأجهزة والخدمات الضيقة تقلل من فائدة الكشف عن الضوضاء”. “على الرغم من ذلك، قد يكون من المفيد إذا كنت قد استثمرت بالفعل في نظام Fitbit البيئي. كما أنّ ذلك يمنح Fitbit ميزة محتملة على المنافسين الذين نادراً ما يتتبعون الضوضاء أثناء النوم.”

وقد استثمرت Google، التي استحوذت على Fitbit في كانون الثاني مقابل ما يقرب من 2.1 مليار دولار، بشكل أكبر في تكنولوجيا وقت النوم: في آذار، كشفت الشركة النقاب عن Nest Hub الجديد مع شاشة نوم مدمجة تحلل الشخير والسعال المتكرر.

تعتمد الشاشة الذكية بمقاس سبع بوصات، والتي تباع بسعر 100 دولار، على شريحة جديدة تستدعي Google Soli، والتي تستخدم الرادار للكشف عن الحركة، بما في ذلك عمق تنفس الشخص.

يقوم Nest Hub بإنشاء تقارير نوم أسبوعية مع تفاصيل عن طول ونوعية النوم، ومدى تكرار استيقاظ المستخدم في الليل، إلى جانب نصائح تم تطويرها بالتشاور مع الأكاديمية الأمريكية لطب النوم.

مع كل من تحديثات Fitbit وNest Hub، يقلق المدافعون عن الخصوصية أنّ شركة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لديها إمكانية الوصول إلى بياناتنا الليلية هي اقتراح محفوف بالمخاطر، خاصة بالنظر إلى تاريخ Google في جمع التفاصيل الشخصية مثل سجل المواقع والعادات والمصالح لاستهدافها في الإعلانات عبر الإنترنت.

كما يؤكدون على نية Google الواضحة لتوسيع مخالبها إلى مجالات جديدة من حياة الناس في سعيها الدؤوب لكسب المزيد من المال، وفقاً لجيف تشيستر، المدير التنفيذي لمركز الديمقراطية الرقمية، وهي مجموعة حقوق المستهلك والخصوصية.

وقال تشيستر لوكالة أسوشيتد برس في مارس: “هدف Google هو تحقيق الدخل من كل خلية في جسمك”.

أكدت Google على وجود حماية للخصوصية مدمجة في ميزة استشعار النوم في Hub، بما في ذلك حقيقة أنه يجب على المالكين الاشتراك في تنشيطها.

كما يتم تخزين بيانات sleep على الجهاز نفسه، مما يعني أنه لن يتم إرسالها إلى مراكز بيانات Google، و “لن يتم استخدامها لأغراض التسويق”، وفقاً لمدير مشروع Google Nest، أشتون أودال.

وفي الوقت نفسه تشير رسالة الخصوصية على Fitbit إلى أنّ بيانات الشخير ستستخدم بهدف ” تحسين منتجاتنا وخدماتنا والبحث عن منتجات جديدة.”

لم ترد Google على الفور على رسالة بريد إلكتروني من DailyMail.com حول كيفية استخدام البيانات من جهاز fitbit للشخير.