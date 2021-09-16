شاومي تكشف عن نظارة ذكية تعمل بنظام أندرويد وتدعم 5G

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - تواصل شركة شاومي الصينية، اليوم الخميس، الكشف عن الأجهزة الذكية الجديدة، حيث كشفت النقاب عن نموذج أولي لنظارتها الذكية سمارت جلاسيز “Smart Glasses” الجديدة.

وتشتمل نظارة شاومي الجديدة على شاشة MicroLED شفافة على الجهة اليمنى، والتي تتيح إمكانية إظهار معلومات مختلفة.

وأوضحت الشركة الصينية أن النظارة الذكية Smart Glasses الجديدة تزخر بالتقنيات الحديثة؛ بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية .

وتدعم نظارة شاومي الذكية الجديدة شبكة WLAN اللاسلكية وشبكة 5G وتقنية البلوتوث وتعمل بنظام التشغيل أندرويد.

كما تشتمل النظارة الذكية Smart Glasses الجديدة، التي يبلغ وزنها 51 جراما فقط، على كاميرا لتسجيل مقاطع الفيديو، بالإضافة إلى معالج للتحكم في النظارة مركب في الإطار وبأبعاد 2.4 × 2.02 مم.

ولم تفصح شاومي بعد عن موعد طرح أو أسعار النظارة الذكية Smart Glasses الجديدة.

لاب توب من شاومي

ومطلع شهر سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت شركة شاومي عن إطلاق جهاز اللاب توب Mi Pro 14 الجديد، وأوضحت الشركة أنه يعتمد على معالج إنتل Core i7-11390H فائق الأداء ويمتاز بشاشة ذات دقة ألوان عالية.

وأوضحت شاومي أنها اعتمدت في تجهيز اللاب توب الجديد على معالج إنتل Core i7-11390H فائق الأداء، بعدما كانت تقتصر في السابق على معالج Core i7-11370H وCore i5-11300H، ويوفر المعالج الجديد العديد من المزايا منها العمل بسرعة تصل إلى 5 جيجاهرتز مع التحميل على نواتين فقط.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على بطاقة الرسوميات نفيديا GeForce MX450 مع TDP بقدرة 45 وات، وقامت شركة شاومي بتركيب ذاكرة الوصول العشوائي DDR4 سعة 16 جيجابايت وبسرعة 3200 ميجاهرتز مع قرص الحالة الساكنة SSD سعة 512 جيجابايت.

وتروج الشركة الصينية لجهاز اللاب توب الجديد من خلال شاشة قياس 14 بوصة تعمل بدقة الوضوح 2560 x 1600 بيكسل مع معدل تنشيط صورة 120 هرتز، ويمكن أن تعمل بمعدل تنشيط صورة 60 و90 هرتز لتوفير استهلاك الطاقة، وتتمتع بدرجة سطوع تبلغ 300 قنديلة/م2 مع تغطية نطاق الألوان sRGB بشكل كامل.

وأشارت شركة شاومي إلى وزن اللاب توب الجديد يبلغ 1.5 كجم، يشتمل على سماعتين ستريو، ويمكن شحن البطارية سعة 56 وات ساعة بقدرة 100 وات في غضون 37 دقيقة بنسبة 50%، بالإضافة إلى توافر منفذ Thunderbolt 4 لتوصيل الشاشات الخارجية أو لنقل البيانات بسرعة.