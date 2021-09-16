ارتفاع قوي في سعر العملات المشفرة بقيادة “بيتكوين”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 01:09 مساءً - شهدت أسعار معظم العملات الرقمية “المشفرة”، اليوم الخميس، ارتفاعا بقيادة عملات بيتكوين وإيثريوم وتشاينلينك.

وقفزت عملة بيتكوين لتتخطى حاجز 48 ألف دولار في مؤشر على نيلها دفعة قوية في ظل التراجع الكبير لأسعار الذهب عالميا.

كما لمعت عملة إيثريوم خلال تعاملات اليوم، فزادت بأكثر من 7% لتتألق وسط العملات المشفرة.

وواصلت عملة تشاينلينك أداءها الربحي الكبير لليوم الثاني على التوالي، حيث قفزت اليوم بأكثر من 5% بعد أن زادت أمس بنحو 11%.

سعر بيتكوين اليوم

وقفز سعر عملة بيتكوين (المشفرة الأشهر عالميا) ليسجل 48,296.9 دولار بزيادة 3.02% أو 1412 دولارا ، بحلول الساعة 06:25 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى 909.23 مليار دولار، بينما وصل حجم التعاملات اليومي إلى 32.23 مليار دولار.

ويبلغ إجمالي عدد العملات الافتراضية المتداولة حول العالم نحو 9314 عملات، يجري تداولها عبر 494 منصة رقمية عبر شبكة الإنترنت تقريبا.

أسعار العملات الرقمية اليوم

ارتفع سعر عملة إيثريوم ETH (Ethereum) بنسبة 7.55% إلى 3,634.36 دولار.

وزاد سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 2.09% إلى 0.245333 دولار.

وارتفع سعر عملة ريبل XRP بنسبة 3.05% لتصل إلى 1.11887 دولار.

وزاد سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC خلال التعاملات بنسبة 5.30% إلى 190.511 دولار.

وارتفع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 1.07% لتسجل نحو 35.951 دولار.

وزاد سعر العملة الرقمية تشاينلينك ChainlinkLINK بنسبة 5.13% لتسجل 31.64 دولار.

وتراجع سعر عملة كاردانو cardano ADA بنسبة 4.49% لتسجل 2.4804 دولار.

كما زادت عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 3.44% لتسجل 432.58 دولار.