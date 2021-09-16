تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن تصميم سماعة سوني اللاسلكية WF-C500

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة سوني قريباً لإطلاق سماعة WF-C500 اللاسلكية في سوق الولايات المتحدة، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم هذا الإصدار قبل الإعلان الرسمي.

رصد سماعة WF-C500 في قوائم Walmart التي أشارت إلى أن السماعة اللاسلكية تأتي بسعر 80 دولار في سوق الولايات المتحدة.

وتأتي سماعة WF-C500 بميزة دعم معايير IPX4 في مقاومة رذاذ الماء والأتربة، كما تدعم البطارية في هذا الإصدار عمر شحن يصل إلى 10 ساعات، أو 20 ساعة مع حافظة الشحن.

كما تتوافق السماعة مع تقنية الصوتيات Sony 360 Reality، وتطبيق Headphones Connect، إلا أن التسريبات لم توضح تفاصيل أكثر حول سماعة WF-C500 لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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