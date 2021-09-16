تكنولوجيا: هاتف Galaxy S22 Ultra يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد تقرير جديد اليوم على خطط العملاق الكوري لدعم إصدارها المرتقب Galaxy S22 Ultra بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W.

كانت شركة سامسونج قد قدمت هاتف Galaxy S20 Ultra العام الماضي بتقنية الشحن السريع بقدرة 45W، بينما جاء S21 Ultra بقدرة أقل في تقنية الشحن السريع 25W، ولقد أوضح تقرير جديد أن سامسونج تعود لدعم قدرة أعلى في الشحن السريع العام المقبل في هاتف S22 Ultra.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة حول الهاتف عبر Ice universe، حيث أكدت الصفحة دعم Galaxy S22 Ultra تقنية الشحن السريع بقدرة 45W ومعايير 10V/4.5A.

ولقد رصد Galaxy S22 Plus في قاعدة بيانات 3C خلال الفترة الماضية بقدرة بطارية 4500 mAh، ومن المتوقع أن يأتي إصدار Ultra بقدرة بطارية 5000 mAh، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة Galaxy S22 القادمة.

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