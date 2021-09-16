رحلة تاريخية في الفضاء لسياح “سبايس إكس”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - في أول رحلة في تاريخ البشرية تقتصر على ركاب عاديين ليس بينهم أي رائد فضاء محترف، بدأ أربعة سياح أمريكيين، الأربعاء، رحلة تاريخية في الفضاء على متن كبسولة تابعة لشركة ”سبايس إكس“ ستدور بهم حول الأرض على مدى ثلاثة أيام.

وفي الوقت المحدد في تمام الساعة الـ 20:02 بالتوقيت المحلي، انطلقت المركبة الفضائية فالكون 9 من منصة الإطلاق الأسطورية (39A) في مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا في فلوريدا من حيث انطلقت رحلات أبولو إلى القمر.



ووسط كرة لهب أضاءت عتمة الليل، ارتفعت المحركات التسعة بالمركبة الفضائية في مهمة أطلق عليها اسم ”إنسبيريشن4“.

وما هي إلا دقائق حتى انفصلت الطبقة الأولى من المركبة الفضائية وعادت دون أي مشاكل إلى الأرض حيث سيعاد استخدامها، لتترك بذلك للطبقة الثانية مهمة إيصال الكبسولة إلى المدار.

وبعد 12 دقيقة من الإقلاع، انفصلت الطبقة الثانية عن الكبسولة ”دراغون“، ليبدأ بذلك السياح دورانهم في مدار الأرض، بحسب لقطات بثتها الشركة المملوكة من إيلون ماسك.

وقال الملياردير جاريد إيزاكمان، قائد المهمة الذي استأجر هذه الرحلة، إن ”قلة ذهبوا من قبل وكثيرين سيتلونهم. الباب يفتح الآن. إنه أمر مدهش حقا“.

وسيستغرق دوران الركاب الأربعة حول الأرض ثلاثة أيام في مدار يتجاوز مدار محطة الفضاء الدولية.

المال مقابل المفاخرة

وهذه هي الرحلة السياحية الأولى للفضاء بالنسبة لـ“سبيس إكس“ المملوكة لإيلون ماسك، وتمثل قفزة تحقق له السبق على المنافسين الذين يقدمون أيضا رحلات على سفن تحملها الصواريخ للعملاء الأثرياء الراغبين في دفع المال مقابل الاستمتاع والمفاخرة بالقيام برحلات للفضاء.

قدم إيزاكمان مبلغا ضخما لإيلون ماسك، رفيقه على قائمة المليارديرات ومالك سبيس إكس، كي يقوم بالرحلة مع زملائه الثلاثة في الطاقم. وقدرت مجلة تايم ثمن التذكرة لجميع المقاعد الأربعة بمبلغ 200 مليون دولار.



ويرى إيزاكمان المهمة المسماة ”إنسبايريشن 4“ من منظور رفع مستوى الوعي، وزيادة الدعم لإحدى أهم قضاياه، وهي قضية مستشفى سان جودي لأبحاث الأطفال، وهو مركز رائد لعلاج سرطان الأطفال في ممفيس بولاية تينيسي.

وتستهدف ”إنسبايريشن 4“ الوصول إلى ارتفاع 575 كيلومترا فوق الأرض وهي نقطة أعلى من مدار محطة الفضاء الدولية والتلسكوب الفضائي هابل.

عند هذا الارتفاع ستدور الكسبولة حول الكرة الأرضية دورة كاملة كل 90 دقيقة بسرعة تبلغ نحو 27360 كيلومترا في الساعة، أي ما يقترب من 22 ضعف سرعة الصوت.

سبق على المنافسين

وبدأت شركتان منافستان هما: ”فرجين جالاكتيك“ ومديرها التنفيذي ريتشارد برانسون، و“بلو أوريجون“ ورئيسها التنفيذي جيف بيزوس، تقديم خدمات رحلات الفضاء الخاصة هذا الصيف، مع اشتراك كل واحد منهما في رحلة للفضاء.

لكن هذه الرحلات شبه المدارية لم تكن أكثر من قفزات محدودة مقارنة برحلة ”إنسبايريشن 4“ إذ وصلت للفضاء لكنها لم تتمكن من الدوران حول الأرض واستمرت لمدة تقاس بالدقائق.

وتوصف ”سبيس إكس“ بالفعل بأنها اللاعب الأكبر في مشاريع الفضاء الآخذة في النمو، إذ أطلقت رحلات إمداد لرواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية، لصالح إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا). وهناك بالفعل كبسولتان من طراز دراجون ملتحمتان بالمحطة.

وعلى الرغم من منحهم بعض الألقاب، الشرفية إلى حد كبير، لن يكون لطاقم ”إنسبايريشن 4“ دور يلعبونه في قيادة المركبة التي سيتم تشغيلها بواسطة فرق على الأرض وأنظمة توجيه على متنها، رغم أن اثنين من أفراد الطاقم يحملان رخصة طيران.

