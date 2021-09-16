تحذير أمني لمستخدمي هواتف “آيفون” في الكويت

كتبت أسماء لمنور في الخميس 16 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

دعت إدارة الأمن السيبراني في وزارة الداخلية الكويتية مستخدمي هواتف “آيفون” لتطبيق التحديثات اللازمة التي أصدرتها شركة “أبل” لأجهزتها الذكية في أسرع وقت.

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية أفادت بأن “هناك ثغرة خطيرة تم العثور عليها في خدمة iMessage في هواتف الأيفون، دفعت شركة “أبل” لنصح مستخدمي الهاتف لتحديث أجهزتهم على الفور”.

وجاء ذلك بعد أن حذر باحثون من أن شركة برامج التجسس الإسرائيلية NSO Group، طورت طريقة للسيطرة على أي جهاز كمبيوتر أو ساعة أو هاتف أيفون تقريبا من صنع شركة “أبل”.

وكانت شركة أبل الأمريكية، قد أعلنت عن إصلاح خلل معلوماتي استغله برنامج ”بيغاسوس“ لقرصنة هواتف ”آيفون“، بالرغم من كل تدابير الحذر المتخذة، في دليل جديد على أن ما من شركة مهما كانت متقدمة على الصعيد التكنولوجي، بمنأى عن الممارسات التجسسية.

وتمكنت برمجية التجسس هذه التي طورتها شركة ”إن أس أو“ الإسرائيلية، من قرصنة أجهزة ”أبل“ من دون أن تلجأ إلى روابط أو كبسات مفخخة، وهو الأسلوب المعتمد عادة لتنفيذ أنشطة من هذا النوع.

ورُصد الخلل الأسبوع الماضي، بفضل باحثين من مجموعة ”سيتيزن لاب“، اكتشفوا أن هاتف ”آي فون“ تم اختراقه بواسطة خدمة الدردشة ”آي ميسج“ التابعة لـ“أبل“.

وأفادت هذه المجموعة المتخصصة بالأمن السيبيراني والتابعة لجامعة تورنتو، بأن ”بيغاسوس“ تستغل هذا الخلل منذ شباط/فبراير 2021 على الأقل.

وكشفت أن هذه المشكلة تطال مجموعة الصور في ”أبل“، مستهدفة أنظمة تشغيلها لحواسيب ”ماك“، وساعات ”ووتش“ الذكية.