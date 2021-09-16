تكنولوجيا: رصد هواتف هواوي nova 9 في صور حية قبل الإعلان المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي لإطلاق جيل جديد من هواتف nova ولقد رصدت صور حية تكشف عن تصميم nova 9 و إصدار Pro.

تعقد هواوي يوم 29 من سبتمبر الجاري مؤتمر لكشف النقاب عن سلسلة nova 9 التي شغلت بالفعل عدد من التسريبات خلال الفترة الأخيرة، واليوم تأتي صور حية لتكشف عن تصميم الإصدارات المرتقبة بشكل أوضح.

كانت التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات TENAA قد إستعرضت مواصفات هاتف nova 9 Pro الذي ظهر في القوائم بنموذج رقم RTE-AL00، كما تكشف الصور الحية عن تصميم هاتفي nova 9 Pro وnova 9 الذي يحاكي سلسلة Honor 50.

ومن المقرر وفقاً لما جاء من تسريبات أن يأتي هاتف nova 9 Pro بحجم شاشة 6.72 إنش ومعدل تجديث 120 Hz، كما يدعم معدل لمس 300 Hz.

وتأتي الكاميرة الرئيسية في الهاتف بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية باثنان من المستشعرات بدقة 32 ميجا بيكسل، على أن يتميز المستشعر الرئيسي بزوايا عرض واسعة.

أيضاً يتوافق nova 9 Pro مع هاتف Honor 50 Pro في سرعة وحدة المعالجة 2.4 GHz، وتشير التوقعات إلى أن الهاتف يأتي دون ميزة الإتصال بشبكات 5G على أن يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 778G.

من جانب أخر يحاكي هاتف nova 9 تصميم هاتف Honor 50، حيث يتميز بحجم شاشة 6.57 إنش، وبطارية بقدرة 4300 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66W، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة nova 9 في الحدث المرتقب لاحقاً هذا الشهر.

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