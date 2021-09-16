دبي - يزن راشد - أطلقت شركة سبيس إكس أربعة مواطنين إلى الفضاء، في مستهل أول مهمة مأهولة على الإطلاق إلى المدار دون أي رواد فضاء محترفين على متنها.

وتمثل المهمة، التي يطلق عليها اسم Inspiration4، أحدث غزو خاص في الفضاء حيث تتنافس شركات مثل سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك لتطبيع السفر إلى الفضاء للسياح، وليس رواد الفضاء الحكوميين فقط.

وانطلق صاروخ Falcon 9 في الوقت المحدد من منصة الإطلاق 39A التابعة للشركة في مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا، محلقًا من الساحل الشرقي لفلوريدا.

ويوجد داخل الكبسولة رجل الأعمال الملياردير جاريد إيزاكمان، وهو طيار مدرب ومؤسس شركة Shift4 Payments لمعالجة المدفوعات، وثلاثة آخرين اختارهم ودفع أجورهم لركوبهم معه.

ودخل الطاقم داخل كبسولة Crew Dragon Resilience في الجزء العلوي من الصاروخ. وهي المركبة الفضائية التي أرسلت أربعة رواد فضاء حكوميين إلى محطة الفضاء الدولية منذ ما يقرب من عام.

ولكن بالنسبة لمهمة Inspiration4، لن ترسو الكبسولة في المحطة الفضائية. ومن المقرر أن تقضي ما يقرب من ثلاثة أيام في الدوران حول الأرض على ارتفاع نحو 580 كيلومتر فوق سطح الأرض. وهي أبعد رحلة فضائية بشرية منذ آخر مهمة مكوك فضائي لناسا لإصلاح تلسكوب هابل في عام 2009.

وبعد تسع دقائق تقريبًا من الإقلاع، عاد معزز المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض. وبعد دقائق، انفصلت كبسولة Crew Dragon عن المرحلة الثانية من الصاروخ أثناء مغادرتها الغلاف الجوي للأرض، مرسلة طاقم Inspiration4 إلى المدار. وتقضي الكبسولة الساعة والنصف التالية ترفع مدارها تدريجيًا.

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سبيس إكس تطلق مهمتها المأهولة الخاصة إلى الفضاء

قال مهندس سبيس إكس ومذيع البث المباشر آندي تران: إن كبسولة Crew Dragon وطاقمها في المدار الاسمي. وأظهرت كاميرا مباشرة من داخل الكبسولة الطاقم يلوحون.

وتعد المهمة بمثابة جمع تبرعات بملايين الدولارات لمستشفى سانت جود للأطفال. وتبرع إيزاكمان بمبلغ 100 مليون دولار للمستشفى. ويهدف من خلال مهمة Inspiration4 إلى جمع 100 مليون دولار أخرى.

ولم يقول إيزاكمان، الذي يمول معظم المهمة، كم دفع مقابل كل مقعد من مقاعد Crew Dragon. ولكن يكلف المقعد عادةً ما يقرب من 55 مليون دولار لكل فرد.

وتم تصميم كبسولة Crew Dragon لمهمة Inspiration4 من أجل تجربة سياحية أكثر مما يمتلكه رواد فضاء ناسا.

وقبل المهمة بشهور، قامت شركة سبيس إكس بتركيب قبة زجاجية ضخمة. وذلك لإعطاء ركاب Inspiration4 رؤية 360 درجة للفضاء أثناء تواجدهم في المدار.

وبالرغم من عدم اختبار القبة الزجاجية في الفضاء. ولكن تم إخضاعها لعملية اختبار وتأهيل صارمة قبل التحقق من أنها آمنة للطيران.

علاوة على ذلك يشارك الطاقم بأكمله في دراسة حول تأثيرات الجاذبية الصغرى في جسم الإنسان.

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