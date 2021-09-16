دبي - يزن راشد - يمثل آيفون 13 وآيفون 13 ميني الجديدان من شركة آبل النهاية الرسمية لعصر آيفون بسعة 64 جيجابايت.

وضاعفت الشركة سعات التخزين لنماذج 2021 مع الحفاظ على الأسعار كما هي. لذلك تبدأ الهواتف الذكية الجديدة الآن بسعة تخزين 128 جيجابايت مع خيارات لـ 256 جيجابايت و 512 جيجابايت.

وفي حين أن سعات 64 جيجابايت تظل موجودة في نماذج آيفون 12 وآيفون 11 و iPhone SE القديمة. ولكن أحدث أجهزة الشركة تأتي بسعة 128 جيجابايت.

وطال انتظار هذا التغيير. إذ إن 64 جيجابايت لم تكن كافية في عام 2018، وقد نمت المشكلة مع استمرار نمو حجم التطبيقات والصور ومقاطع الفيديو والألعاب.

وبالرغم من أن الشركة قد عرضت هذه السعة منذ عام 2011 (انضمت إلى نماذج 16 جيجابايت و 32 جيجابايت آنذاك). ولكن ظلت موجودة حتى مع بدء آبل بتقديم خيارات 128 جيجابايت و 256 جيجابايت و 512 جيجابايت عبر هواتفها.

وكان جهاز آيفون في عام 2015 يأتي بسعة 16 جيجابايت، ومع ذلك، لم يستغرق الأمر من الشركة سوى عام واحد لتغيير الأمور مع آيفون 7، الذي يوفر 32 جيجابايت بشكل افتراضي.

ويتعلق أحد أسباب عدم كفاية 64 جيجابايت بأنك لا تحصل عليها فعليًا، وذلك لأن تطبيقات الشركة المثبتة مسبقًا ونظام التشغيل يشغلان ما بين 11 جيجابايت إلى 14 جيجابايت من مساحة التخزين القابلة للاستخدام.

وبحسب الشركة، فإن المساحة المتاحة أقل وتتنوع بسبب العديد من العوامل. ويستخدم التكوين القياسي مساحة تتراوح بين 11 جيجابايت و 14 جيجابايت تقريبًا (بما في ذلك iOS والتطبيقات المثبتة مسبقًا) وفقًا للنموذج والإعدادات.

وتستخدم التطبيقات المثبتة مسبقًا نحو 4 جيجابايت، ويمكنك حذف هذه التطبيقات واستعادتها. وتخضع سعة التخزين للتغيير بناءً على إصدار البرنامج وقد تختلف حسب الجهاز.

وهذا يمثل خمس مساحة التخزين لديك. ولكن حتى 50 جيجابايت أو نحو ذلك من مساحة التخزين المتبقية يتم استهلاكها بسرعة كبيرة نظرًا لحجم التطبيقات والألعاب الحديثة.

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آبل تعلن نهاية عصر آيفون بسعة 64 جيجابايت

ذكرت شركة SensorTower في وقت سابق من هذا العام، أن أفضل تطبيقات آيفون أكبر بأربعة أضعاف مما كانت عليه قبل خمس سنوات، وهو ما يمثل استمرارًا لاتجاه طويل الأمد للتطبيقات الأكبر.

على سبيل المثال، تشغل لعبة Fire Emblem Heroes من شركة نينتندو ما يقرب من 4 جيجابايت من مساحة التخزين.

ويمكن أن تتراكم محادثات واتساب و iMessage بسرعة أيضًا. وذلك دون الحديث عن الموسيقى أو مقاطع الفيديو. التي يمكن أن تشغل كل المساحة الخالية على هاتفك إذا قمت بتنزيل الكثير من المحتوى المخزن محليًا.

وهناك الصور ومقاطع الفيديو، التي يمكن أن تشغل بسهولة 50 جيجابايت بالكامل للمصورين، خاصة عند النظر في حقيقة أن كاميرات آيفون المحسّنة قد وصلت إلى جانب تنسيقات أكثر تطلبًا للصور والفيديو.

ويمكن أن يبلغ متوسط ​​تنسيق ProRAW، الذي تم تقديمه مع نماذج آيفون 12 برو، نحو 25 ميجابايت لكل صورة، ويحتاج مقطع فيديو مدته 30 ثانية بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية نحو 175 ميجابايت (أو نحو 85 ميجابايت باستخدام ترميز HEVC). ويزيد التصوير بتقنية HDR من حجم هذه الملفات.

وأهملت الشركة جودة الفيديو بدقة 1080 بكسل لسنوات عبر آيفون (الذي كان قادرًا تقنيًا على التصوير بدقة 4K منذ iPhone 6S)، على الأرجح لتجنب الشكاوى حول نفاد مساحة التخزين.

وبغض النظر عن هذه الزيادة، فإنها لا تحل مشكلة التخزين الأخرى المتمثلة في توفير الشركة للعملاء في عام 2021 مساحة تخزينية مجانية عبر آيكلاود بسعة 5 جيجابايت فقط (الضرورية لنسخ آيفون احتياطيًا) المقدمة منذ عقد من الزمان.

وقد تساعد السعة الداخلية الإضافية في تخفيف المشكلة عن طريق السماح للمستخدمين بتخزين المزيد من الصور والرسائل محليًا عبر هواتفهم. بدلاً من التخزين السحابي، مما يترك مساحة أكبر لأشياء مثل النسخ الاحتياطية للجهاز.

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