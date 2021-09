دبي - يزن راشد - To boost your efficiency while multitasking, #XiaomiPad5 features a @Qualcomm #Snapdragon 860 chipset and a huge 8720mAh battery. #PlayHardWorkSmart pic.twitter.com/z0FP3JwTTW — Xiaomi (@Xiaomi) September 15, 2021 شركة شاومي عن أول جهاز لوحي لها منذ بضع سنوات، وهو Xiaomi Pad 5، وقد تم إطلاقه في الأسواق الأوروبية للشركة.

وكان آخر أجهزتها اللوحية هو Mi Pad 4 بقياس 8 إنشات لعام 2018، وتخلصت الشركة مؤخرًا من العلامة التجارية لمنتج Mi.

وتم تصميم Pad 5 مع وضع الإنتاجية في الاعتبار، وتحديداً كأداة مخصصة للأشخاص الذين يعملون أو يدرسون من المنزل.

ويأتي الجهاز اللوحي مع Smart Pen الخاص بالشركة، الذي يمكن استخدامه لتدوين الملاحظات أو التقاط لقطات شاشة بسرعة باستخدام مفاتيح الوظائف الخاصة به.

ويعد Xiaomi Pad 5 جهازًا لوحيًا بقياس 11 إنشًا مزودًا بشاشة بدقة WQHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز ومكبرات صوت رباعية وذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت. مع دعم إضافي لـ Dolby Vision و Dolby Atmos.

وهناك معالج Snapdragon 860 الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام، وهو النسخة الجديدة المعززة للسرعة من Snapdragon 855، شريحة كوالكوم الرائدة من عام 2019.

ويوجد في المقدمة مستشعر بدقة 8 ميجابكسل يدعم تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل للاجتماعات والفصول الدراسية.

كما أن لديه إمكانية مدمجة لمسح المستندات ضوئيًا لاستخدامها لاحقًا أو لمشاركتها باستخدام الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجابكسل.



شاومي تعود إلى أجهزة أندرويد اللوحية مع Pad 5

يبدو Pad 5 مثل iPad Pro، من الحواف النحيفة والحواف المسطحة إلى تخصيصات MIUI الخاصة بالجهاز اللوحي مثل رصيف التطبيقات.

وتعتبر الشركة Pad 5 بمثابة محطة عمل محمولة بالإضافة إلى جهاز ترفيهي، وتكون هناك ملحقات للقلم ولوحة المفاتيح في بعض الأسواق.

ويقارن Xiaomi Pad 5 بشكل إيجابي جدًا بتشكيلة آيباد من شركة آبل من حيث السعر. ويكلف 413 دولار لإصدار 128 جيجابايت أو 472 دولار لإصدار 256 جيجابايت.

ويعتبر جهاز iPad Air هو المنافس الأكثر تشابهًا، ويبدأ سعره من 803 دولارات مقابل 64 جيجابايت. ويكون الجهاز متاحًا باللون الرمادي واللون الأبيض اللؤلؤي. ولكن لم تحدد الشركة تاريخًا معينًا لإصدار Pad 5، واكتفت بالقول إن التاريخ يختلف بحسب المنطقة.

منتجات أخرى من شاومي

كما أطلقت الشركة نسخة NFC من سوار Mi Smart Band 6 الذي تم تقديمه في الأصل في شهر مارس 2020.

ولا يزال السوار الجديد يحتوي على الميزات التي تركز على الصحة من القديم، بما في ذلك وظيفة SpO2. ولكن يأتي الآن أيضًا مع القدرة على إجراء مدفوعات دون تلامس عبر NFC.

وتقول الشركة إنها تعاونت مع شركة ماستركارد لإضافة الميزة إلى الجهاز القابل للارتداء، الذي يأتي الآن أيضًا مع وصول مدمج إلى المساعد الصوتي أليكسا من أمازون. ويبلغ سعر السوار الذكي 65 دولار.

وبصرف النظر عن Pad 5 و Mi Smart Band 6 الجديد. أطلقت الشركة أيضًا جهاز Mi Smart Projector 2 بسعر 708 دولارات. وهو جهاز عرض محمول يعمل عبر Android TV ولديه وصول مضمن إلى مساعد جوجل. بالإضافة إلى القدرة على عرض الصور بدقة 1920×1080 بكسل.

وأدخلت الشركة نظامًا شبكيًا ثنائي الحزمة. الذي يمكنه تقديم تغطية شبكة WiFi 6 مزدوجة النطاق تصل إلى 4000 قدم مربع. وذلك بسعر 176 دولار.

