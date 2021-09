دبي - يزن راشد - The latest #NintendoSwitch update is now available, including the ability to pair Bluetooth devices for audio output.



For more information, including restrictions on some features while using Bluetooth Audio, please visit the support page: https://t.co/vzAB6lZTDu pic.twitter.com/6J5xcDl5kU — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 15, 2021 شركة نينتندو بشكل مفاجئ أن دعم الصوت عبر البلوتوث قد وصل إلى منصة سويتش من خلال تحديث البرنامج.

وكانت القدرة على استخدام سماعات البلوتوث للاستماع إلى صوت اللعبة ميزة مفقودة بشكل واضح منذ إطلاق المنصة في عام 2017. ولكن هناك بعض القيود.

ووفقًا لمقالة دعم الشركة، يكون المستخدم محدودًا باستخدام جهازي تحكم لاسلكي إذا كان لديه سماعة رأس بلوتوث متصلة.

ولا يمكن مزامنة المنصة إلا مع جهاز صوتي واحد في كل مرة. ولكن يمكنها حفظ ما يصل إلى 10 أجهزة عبر النظام.

وعند الاقتران بجهاز الصوت عبر البلوتوث، يمكن توصيل وحدتي تحكم لاسلكي فقط بالجهاز في وقت واحد. ويؤدي توصيل وحدة تحكم لاسلكية إضافية إلى فصل جهاز الصوت عبر البلوتوث.



علاوة على ذلك لا يدعم النظام أيضًا ميكروفونات البلوتوث، وذلك بالنظر إلى أن نظام الدردشة الصوتية الخاص بالشركة يعتمد على تطبيق يعمل على هاتفك.

ومع ذلك، فإنه يمثل مشكلة بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الألعاب بقدرات الدردشة الصوتية المدمجة الخاصة بهم.

وقد يكون حد وحدة التحكم اللاسلكية سببًا لعدم تمكين الشركة لميزة الصوت عبر البلوتوث هذه ضمن الجهاز البالغ من العمر أربع سنوات.

نتيجة لذلك لجأ بعض مالكي Switch إلى محولات الطرف الخارجي لتوصيل سماعات البلوتوث الخاصة بهم بالجهاز.

وجاءت بعض سماعات الرأس مثل SteelSeries Arctis 1 اللاسلكية مع دونجل استفاد من دعم Switch لسماعات الرأس اللاسلكية USB.

ويعد وجود الصوت عبر البلوتوث المدمج أمرًا مهمًا، لا سيما بالنظر إلى أن Nintendo Switch Pro Controller، على عكس العديد من الأجهزة الأخرى، لا تتضمن منفذ لسماعة الرأس.

اقرأ أيضًا: نينتندو تخفض سعر سويتش في أوروبا

نينتندو تضيف الصوت عبر البلوتوث إلى سويتش

يجب على مالكي المنصة تنزيل أحدث تصحيح للبرنامج الثابت. ومن هناك، يمكنهم العثور على خيار Bluetooth Audio داخل صفحة إعدادات النظام.

وبمجرد تحديد “إقران”، يبحث سويتش عن جهاز الصوت عبر البلوتوث المتاح ويتصل بالجهاز عند العثور عليه.

ويتضمن آخر تحديث للبرامج الثابتة أيضًا القدرة على تحديث البرنامج عبر منصة Switch. ولكن فقط للمنصات الجديدة مع منفذ LAN القادمة مع نموذج Switch OLED.

ووفقًا لسجل التغيير، يضيف التحديث أيضًا بعض الميزات لجعل الإنترنت السلكي أكثر فائدة. ويكون الجهاز قادرًا على البقاء على اتصال بالإنترنت حتى في وضع السكون من خلال محول أو منفذ LAN المدمج في منصة Switch OLED القادمة.

وتقول الشركة إن هذا يساعد المنصة في تنزيل المحتوى أثناء نومها، ويتم تشغيل الميزة افتراضيًا.

اقرأ أيضًا: أفضل الألعاب المجانية لمنصة نينتندو سويتش