دبي - يزن راشد - كان حدث California Streaming من شركة آبل مليئًا بالإعلانات، بدءًا من تشكيلة آيفون 13 و Apple Watch Series 7 القادمة إلى آيباد ميني من الجيل السادس.

وكان هناك عدد من الأشياء التي توقع المستخدمون أن تعلن عنها الشركة. ولكن آبل لم تفعل ذلك، ومن ضمنها ماك بوك برو الجديد و AirPods من الجيل التالي.

ومع ذلك، يبدو أنه لا يزال هناك أمل في ظهورهم قريبًا، لا سيما بالنظر إلى أن شهر أكتوبر هو الشهر الذي عرضت فيه الشركة تاريخياً أجهزة ماك الجديدة.

ووفقًا للصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرج، من المحتمل أن There will be two events, and I’d expect the latter to be Mac + iPad. iPhone/Watch Tuesday. https://t.co/xfAjhUkigC — Mark Gurman (@markgurman) September 12, 2021 الشركة حدثًا آخر عبر الإنترنت على الأقل خلال الأسابيع العديدة القادمة.

وإليك بعضًا من أكثر الأجهزة الجديرة بالملاحظة التي نتوقع رؤيتها في الأشهر المقبلة.

ويتوقع جورمان ظهور جهاز ماك بوك برو بحجم 14 و 16 إنشًا المعاد تصميمه والمدعوم بشريحة M1X الجديدة – وهو الاسم المشاع لنسخة محسّن من شريحة M1 من آبل التي ظهرت لأول مرة العام الماضي – في وقت مبكر من الشهر المقبل.

وتقول الشائعات إن أجهزة الحاسب المحمولة الجديدة تتميز بإعادة تصميم ذات حواف مسطحة وعودة شاحن MagSafe المغناطيسي، بالإضافة إلى إعادة إضافة المدخلات التي تم إزالتها سابقًا مثل منفذ HDMI وفتحة بطاقة SD.

وبعد أن تكشف الشركة عن ماك بوك برو، يتوقع جورمان أيضًا أننا قد نشهد ترقية لجهاز ماك ميني و iMac أكبر ومحطة عمل Mac Pro محدثة وحتى ماك بوك برو جديد منخفض التكلفة.

وبحسب ما ورد يتم تشغيل كل جهاز من خلال الجيل التالي من رقاقات الشركة الداخلية، التي تتفوق بشكل كبير على أداء وقدرات رقاقات M1 الحالية. ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن أن تكشف الشركة عن هذه الأجهزة قبل نهاية العام.

التوقعات بشأن أجهزة حواسيب آبل القادمة

كانت هناك شائعات كثيرة بأن الشركة قد تكشف عن الجيل الثالث من AirPods خلال حدث آيفون 13 الخاص بها. لذلك كانت مفاجأة كبيرة عندما لم تفعل الشركة ذلك. ومع ذلك، من الممكن أن نرى ظهورها لأول مرة قبل بدء موسم العطلات.

وعند وصولها، فإن AirPods الجديدة تتميز ببعض أهم التغييرات في الشكل منذ ظهورها لأول مرة عام 2016. ومن المحتمل أن يشبه تصميمها تصميم AirPods Pro مع حافظة جديدة وسيقان أقصر. ولكن دون تضمنها ميزة إلغاء الضوضاء.

ومن المتوقع أن يتم بيع أجهزة AirPods الجديدة بسعر بين 150 و 200 دولار. وليس من الواضح بعد ما إذا كانت الشركة قد تبيع نسختين مختلفتين – واحدة مع حافظة شحن لاسلكية والأخرى دون – كما تفعل مع أجهزة AirPods الحالية.

وخلال الكلمة الافتتاحية يوم أمس الثلاثاء. أعلنت الشركة عن إطلاق الإصدار القادم من نظام تشغيل الساعات الذكية، watchOS 8. جنبًا إلى جنب مع iOS 15 و iPadOS 15 في 20 سبتمبر.

ومع ذلك، لا يزال مستخدمو macOS لا يعرفون موعد وصول الإصدار الرسمي من macOS Monterey، خليفة macOS Big Sur.

ولا يزال من المفترض أن يصل macOS Monterey – الذي تم تقديمه لأول مرة كتحديث مجاني خلال WWDC 2021 وتم اختباره في الإصدار التجريبي العام منذ شهر يوليو – في الخريف.

ويجلب التحديث تحسينات على فيس تايم وسفاري وعدد كبير من التطبيقات الأخرى. ويقدم Monterey أيضًا ميزات مثل Live Text و Universal Control. وهي ميزة تتيح لك التحكم في الملفات ونقلها بسرعة عبر أجهزة آبل المتعددة.

ونظرًا لعدم وجود تحديثات لنظام ماك خلال حدث يوم أمس الثلاثاء. يبدو من الممكن أن تعلن الشركة عن تاريخ إصدار Monterey خلال الحدث المشاع في شهر أكتوبر.

