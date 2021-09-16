شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حسابات Microsoft بدون كلمة مرور بالكامل.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك Microsoft الآن إزالة كلمات المرور من حسابات Microsoft، وبدءا من اليوم سيسمح عملاق البرامج للمستهلكين بتسجيل الدخول إلى حسابات Microsoft باستخدام تطبيق Microsoft Authenticator أو Windows Hello أو مفتاح أمان أو رمز التحقق عبر الرسائل القصيرة البريد الإلكترونى بدلاً من كلمة المرور.

ووفقا لموقع "the Verge" التقنى، يصل الخيار الجديد بعد أشهر فقط من بدء Microsoft طرح المصادقة بدون كلمة مرور للمستخدمين التجاريين فى مارس لمساعدة الأشخاص على التكيف مع واقع العمل عن بُعد، ويقول فاسو جاكال، نائب رئيس شركة Microsoft للأمان والامتثال والهوية، فى مقابلة مع The Verge: "عندما أفكر فى الأمان، أعتقد أنه يجب عليك حماية حياتك بأكملها، ولم يعد يكفى مجرد التفكير فى العمل أو المنزل وأى شىء بينهما.

وتعمل Microsoft من أجل مستقبل بدون كلمات مرور لسنوات وقد أدى الوباء إلى تسريع الأمور فقط، ويوضح Jakkal: "عندما يكون لديك تحول رقمى وتضطر الشركات إلى الانتقال بعيدًا بين عشية وضحاها فقد زاد عدد الأسطح الرقمية بشكل كبير، كما زاد عدد أسطح الهجوم بشكل كبير، لذلك كان ذلك دافعًا كبيرًا لنا فى تسريع الكثير من مبادراتنا الأمنية."

ويقول Jakkal: "لقد تم طرح هذا الأمر فى Microsoft وحوالى 100% من Microsoft أصبح الآن بدون كلمة مرور، ويستخدم أكثر من 200 مليون شخص بالفعل خيارات بدون كلمة مرور ويشعر Jakkal بالتفاؤل بشأن التبنى بين المستهلكين.