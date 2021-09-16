شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تسجيل اللعب على PS4 ومشاركته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك أن تسجل أدائك خلال اللعب وكذلك مشاركته مع الأصدقاء، فإن جهاز PlayStation 4 الخاص بك يوفر لك إمكانية التسجيل وأدوات التحرير الأساسية أيضا، ويمكنها حتى تسجيل 15 دقيقة من اللعب، وإليك كيفية القيام بذلك كله، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية تسجيل اللعب على PS4

يمكن تسجيل طريقة اللعب على جهاز PS4 عن طريق الضغط على زر المشاركة الموجود على وحدة التحكم في PS4 مرتين بتتابع سريع، ويمكن إيقاف التسجيل في أي وقت عن طريق الضغط فوق الزر مرتين مرة أخرى.

كيفية الحفظ التلقائي لأسلوب اللعب المسجل على PS4

يسجل جهاز PlayStation 4 الخاص بك تلقائيًا آخر 15 دقيقة من اللعب ويحفظها في ذاكرة التخزين المؤقت للفيديو بجهازك.

1. اضغط على زر "مشاركة" في وحدة تحكم PS4 الخاصة بك، واضغط على زر المشاركة مرة واحدة فقط، وسيؤدي الضغط عليه مرتين إلى بدء تسجيل جديد ومسح ذاكرة التخزين المؤقت.

2. حدد حفظ مقطع الفيديو أو اضغط على الزر المربع على وحدة التحكم الخاصة بك.

كيفية تحرير ومشاركة طريقة اللعب المسجلة على PS4

1. من شاشة الصفحة الرئيسية لجهاز PS4 ، حدد Capture Gallery.

2. ابحث عن المقطع الذي تريد مشاركته وحدده.

3. اضغط على "خيارات" وحدد "اقتطاع".

4. انتقل عبر المخطط الزمني باستخدام D-Pad على وحدة التحكم الخاصة بك حتى تجد المكان الذي تريد أن يبدأ المقطع فيه.

5. اضغط L2، يمكنك أيضًا الضغط على X ثم تحديد Start Here.

6. انتقل إلى حيث تريد أن ينتهي المقطع واضغط على R2، ويمكنك أيضًا الضغط على X ثم تحديد إنهاء هنا.

7. اضغط على "موافق" وحدد ما إذا كنت تريد حفظ الإصدار المقتطع كمقطع جديد أو الكتابة فوق النسخة الموجودة، وسيؤدي الحفظ كمقطع جديد إلى الاحتفاظ بالمقطع الأصلي، بينما سيؤدي استبداله إلى فقد المقطع الأصلي.

8. حدد المقطع في Capture Gallery واضغط على زر المشاركة الموجود على وحدة التحكم الخاصة بك. حدد ما إذا كنت تريد تحميله على تويتر ويوتيوب، وحدد مشاركة لبدء التحميل.