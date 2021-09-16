شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يثير الجدل بتغريدة عن وجود كائنات فضائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا وSpaceX، الجدل بتغريدته عن وجود مركبة كائنات فضائية، حيث غرد رائد الأعمال "أنا لا أقول أن هناك أطباق فضائية ... لكن هناك أطباق فضائية"، ما أثار موجة من الردود من متابعيه، وتأتى تعليقات ماسك فى أعقاب خطط الكونجرس الأمريكى لإنشاء مكتب حكومى مخصص للتحقيق فى مشاهدة الجيش للأطباق الطائرة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أصدر البنتاجون تقريرًا مؤخرا يحقق في 144 مشاهدة لظاهرة جوية مجهولة الهوية بين عامي 2004 و 2021.

بينما قال المحققون إنهم مقتنعون بأن المشاهد كانت بالفعل لأشياء مادية، إلا أنهم لم يتمكنوا من إثبات أو استبعاد أصول خارج كوكب الأرض.

ولعل هذه التغريدة لم تكن أول تعليق لماسك حول احتمالية وجود الكائنات الفضائية والحياة خارج كوكب الأرض، لكنه فى مارس الماضى من هذا العام، نشر زوجًا من الرسوم البيانية وصفه بأنه أقوى حجة ضد الكائنات الفضائية.

وفى وقت سابق من هذا العام قال ماسك إنه على الرغم من عدم رؤية أى دليل شخصيًا على وجود كائنات فضائية، فقد تكون هناك حضارات ميتة فى الفضاء.

وتأتى خطط الكونجرس الأمريكى لإنشاء مكتب مخصص في مكتب وزير الدفاع للتحقيق في مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة في شكل مشروع قانون للسماح بتخصيص اعتمادات لوزارة الدفاع للسنة المالية 2022.

ستشمل واجبات المكتب الجديد الذى سيتولى مهام فريق العمل المعنى بالظواهر الجوية غير المحددة، تطوير إجراءات موحدة لجمع وتحليل الأجسام الطائرة المبلّغ عنها عبر وزارة الدفاع.