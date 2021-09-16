شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يثير الجدل بتغريدة عن وجود كائنات فضائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أصدر البنتاجون تقريرًا مؤخرا يحقق في 144 مشاهدة لظاهرة جوية مجهولة الهوية بين عامي 2004 و 2021.
ولعل هذه التغريدة لم تكن أول تعليق لماسك حول احتمالية وجود الكائنات الفضائية والحياة خارج كوكب الأرض، لكنه فى مارس الماضى من هذا العام، نشر زوجًا من الرسوم البيانية وصفه بأنه أقوى حجة ضد الكائنات الفضائية.
وفى وقت سابق من هذا العام قال ماسك إنه على الرغم من عدم رؤية أى دليل شخصيًا على وجود كائنات فضائية، فقد تكون هناك حضارات ميتة فى الفضاء.
وتأتى خطط الكونجرس الأمريكى لإنشاء مكتب مخصص في مكتب وزير الدفاع للتحقيق في مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة في شكل مشروع قانون للسماح بتخصيص اعتمادات لوزارة الدفاع للسنة المالية 2022.
ستشمل واجبات المكتب الجديد الذى سيتولى مهام فريق العمل المعنى بالظواهر الجوية غير المحددة، تطوير إجراءات موحدة لجمع وتحليل الأجسام الطائرة المبلّغ عنها عبر وزارة الدفاع.