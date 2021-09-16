شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 13 و13 Pro أول هاتفين يدعمان وجود شريحتى eSIM معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدعم الكثير من الهواتف الذكية شرائح الاتصال المدمجة داخليا eSIM لتمكين الخدمة الخلوية بدون بطاقة SIM تقليدية، لكن لخط واحد فقط.

وقد قدمت أبل دعم eSIM على آيفون مع إطلاق iPhone XR وiPhone XS فى عام 2018، ومع ذلك، بينما يمكنك استخدام بطاقة SIM عادية وeSIM في وقت واحد، لم تكن هناك طريقة لاستخدام بطاقتي eSIM في وقت واحد - حتى الآن.

لكن لن تكون هذه مشكلة مع أجهزة آيفون من الآن فصاعدًا، حيث كشف تقرير لموقع 9to5Mac أن كل من iPhone 13 و13 Pro يشتملان على دعم أبل الأول لبطاقات eSIM المزدوجة، ومن الناحية النظرية، يمكنك استخدام دعم متعدد الخطوط دون الحاجة إلى استخدام بطاقة SIM فعلية.

ولا يزال هناك دعم لبطاقة nano-SIM إذا كنت فى حاجة إليها، لكن لم تذكر أبل استخدام فتحة nano-SIM إلى جانب eSIMs المزدوجة.

وتم تأكيد الميزة الجديدة من قبل أبل على صفحة ويب مواصفات iPhone 13، وهناك، تقول أبل إن طرازات iPhone 13 تدعم بطاقة SIM المزدوجة باستخدام كل من بطاقة SIM العادية وeSIM و "Dual eSIM"، كما تسميها الشركة، وإذا قمت بفحص صفحة الويب الخاصة بـ iPhone 12 أو الأجيال السابقة، فسيتم ذكر دعم بطاقة SIM المزدوجة فقط.

يذكر أنه ستبدأ الطلبات المسبقة لـ iPhone 13 الجديد يوم الجمعة، 17 سبتمبر، مع الإطلاق الرسمي بعد أسبوع في 24 سبتمبر.