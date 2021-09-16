شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس مشارك لأبل ينافس فى سباق الفضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم ستيف وزنياك، الشريك المؤسس لشركة أبل، إلى سباق الفضاء الملياردير بإطلاق Privateer Space، وأعلن وزنياك، أنه سيبدأ شركة فضاء تسمى Privateer، مما يجعله الوافد الجديد إلى سباق الفضاء الملياردير، وتم الكشف عن المشروع على تويتر في تغريدة تنص على ما يلي: "شركة فضاء خاصة بدأت، غير الشركات الأخرى".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيتم الكشف عن المزيد من المعلومات في مؤتمر ماوي المتقدم لتقنيات المراقبة الضوئية والفضائية (AMOS) الذي سيعقد في الفترة من 14 سبتمبر إلى 17 سبتمبر.

ويعد وزنياك هو عالم كمبيوتر اشتهر بأنه أحد مؤسسي شركة أبل ومخترع كمبيوتر Apple II، والتقى ستيف جوبز، المؤسس المشارك لشركة أبل أثناء وجوده في الكلية، وتعاونا الاثنين لتشكيل شركة Apple Computer في 1 أبريل 1976، والتي أصبحت الآن شركة Apple فقط ويديرها الرئيس التنفيذي تيم كوك.

كما أن لدى Privateer موقع ويب، ولكنه يتضمن فقط نموذج اتصال معطلاً، فيما يبدو أن الشركة الخاصة لديها هدف يتمثل في "العمل على الحفاظ على الفضاء آمنًا ومتاحًا للبشرية جمعاء"، لكن ما يستتبع ذلك لم يتم الكشف عنه بعد.

انضم وزنياك الآن إلى سباق الفضاء الذى يضم المليارديرات إيلون ماسك وجيف بيزوس وريتشارد برانسون، وجميعهم يتسابقون لاستكشاف الكون والوصول إلى أماكن لم يصل لها البشر العاديون.