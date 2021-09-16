شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب تتوقع بوينج زيادة الطلب على الطائرات خلال 10 سنوات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدلت شركة Boeing بزيادة توقعات الطلب طويل الأجل على الطائرات مع عودة الرحلات الجوية التجارية في أسواق من بينها الولايات المتحدة لتخفف من التوقعات الأكثر قتامة في ذروة الإغلاقات بسبب فيروس كورونا العام الماضي وفقا لما نقلته CNBC.

وتوقعت شركة صناعة الطائرات الأميركية، التي تهيمن على مبيعات الطائرات مع شركة Airbus الأوروبية، تسليم 43 ألفا و610 طائرات تجارية خلال الأعوام العشرين المقبلة بقيمة 7.2 تريليون دولار، بزيادة 500 وحدة عن 43 ألفا و110 طائرات في التوقعات قبل عام.

وعلى المدى الأقصر، أي خلال عشرة أعوام، وهي مدة أكثر تأثرا بالتداعيات الخطيرة للجائحة على شركات الطائرات، تتوقع Boeing تسليم 19 ألفا و330 طائرة ارتفاعا من توقعات العام السابق عند 18 ألفا و350 طائرة.

والتوقعات لمدة عشرة أعوام 6% عن التوقعات المنشورة في 2019 ولكن الهبوط المسجل من مستويات ما قبل الجائحة نزل من 11% قبل عام.