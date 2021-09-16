شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بكين تطالب عمالقة التكنولوجيا وقف عمليات الحظر على مواقعهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، في بكين من عمالقة القطاع وقف عمليات الحظر على مواقعهم التي تمنع المستخدم الانتقال إلى الصفحات الإلكترونية للشركات المنافسة مؤكدة بأن أي اعتراض للقرار سيؤدي لعقوبات مالية كبيرة وفقا لما نقلته CNBC.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن منع المستخدم من الوصول إلى روابط الإنترنت دون سبب مقنع قد يؤثر على تجربة المستخدم، ويلحق الضرر بحقوقه، مضيفًا أن الوزارة تلقت تقارير وشكاوى من المستخدمين بهذا الشأن.

وذكرت 21 st centuru business Herald أن مجموعة AliBaba القابضة وTencent من أبرز المعنيين بقرار الحكومة الصينية وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة Financial Times أن بكين تريد فصل منصة الدفع عبر الإنترنت Alipay عن شركتها الأم Ant Group، لإنشاء تطبيق منفصل.

مضيفة أن الخطة ستشهد أيضًا تسليم Ant بيانات المستخدم إلى الشركة الجديدة، والتي ستكون مملوكة جزئيًا من قبل الحكومة.

يذكر أن في أبريل، أمر المنظمون في الصين Ant Group بإعادة هيكلة شركتها لتصبح شركة قابضة بالإضافة إلى إنشاء الفصل بين تطبيق الدفع Alipay ومنتجاتها الائتمانية.

كما وفي الشهر نفسه، فرض المنظمون أيضًا غرامة على AliBaba بقيمة 2.8 مليار دولار بسبب انتهاكها قواعد الاحتكار على السوق.