تكنولوجيا: ظهور صورة لهاتف Pixel 6 Pro على صفحة متجر جوجل الالكتروني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت شركة جوجل برفع صورة لهاتف Pixel 6 Pro المرتقب على متجرها الالكتروني، وتكشف الصورة عن الواجهة الأمامية للهاتف بما في ذلك الشاشة.

جدير بالذكر اننا قد بالفعل لمحة عن Pixel 6 في إعلان “For All You Are” الذي تم إصداره في 9 سبتمبر، ولكن الصور الجديدة تعطينا نظرة أكثر وضوحًا للواجهة الامامية من الهاتف الذكي.

تكشف الصورة عن فتحة السماعة، والتي تبدو رفيعة للغاية لدرجة أنك بالكاد تلاحظها في الصورة. ما يمكن أن نستنتجه من هذا هو أن وحدات البكسل الجديدة سوف تتخلص من مكبر الصوت الموجود أسفل الشاشة

من المتوقع أن يتم إصدار Pixel 6 و Pixel 6 Pro في وقت لاحق من هذا الخريف. ويشاع أن الإصدار العادي سيحصل على شاشة AMOLED بحجم 6.4 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز ودقة 1080 × 2340. ومن ناحية أخرى، يمكن أن يحصل إصدار Pro على شاشة AMOLED حجم 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز ودقة 1440 × 3120 بكسل.

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