تكنولوجيا: هاتف HTC Wildfire E Ultra يمر عبر منصة Google Play Console

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إدراج هاتف HTC Wildfire E Ultra متوسط التكلفة على منصة Google Play Console، والتي أكدت عن بعض المواصفات الرئيسية.

سيعمل الهاتف بواسطة معالج Unisoc SC9863A ثماني النواة مقترن بذاكرة عشوائية سعتها 2 جيجابايت، وسيضم الهاتف شاشة بدقة 480 بكسل.

وتُظهر الصورة المدرجة هاتفًا به الكثير من الحواف في كل مكان مع أزرار على الجانب. ويعمل الهاتف بنظام Android 11، والذي من المحتمل قد لا يكون الأحدث بحلول وقت إطلاق الهاتف، ولكنه لا يزال حديثًا بما يكفي ومناسب لهاتف من هذه الفئة.

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