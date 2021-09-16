تكنولوجيا: إطلاق ساعات DIZO Watch 2 و Watch Pro في الهند بشاشات وبطاريات كبيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت DIZO (العلامة التجارية الفرعية لـ Realme TechLife) والتي تركز على الأجهزة القابلة للارتداء، ساعتين ذكيتين جديدتين اليوم.

وستتوفر كلتا الساعتين على متجر Flipkart بدءًا من ظهر يوم 22 سبتمبر (الأربعاء المقبل)، وستكون هناك عروض مبكرة مع أسعار أقل للدفعة الأولى من المبيعات. وبعد فترة وجيزة من الإطلاق، سيتم بيع الساعات من خلال تجار تجزئة محددين.

تحتوي ساعة DIZO Watch 2 على شاشة بحجم 1.69 بوصة، وهي أكبر شاشة على الإطلاق ضمن فئة الساعات ذات سعر أقل من 3000 روبية هندية في الهند. وستأتي بسعر 2000 روبية هندية خلال فترة الإطلاق، على الرغم من أن سعرها سوف يرتفع إلى 3000 روبية هندية بعد ذلك.

ويبلغ الحد الأقصى للسطوع بالشاشة 600 nits لتحسين الرؤية الخارجية ويعلوها زجاج منحني ثنائي الابعاد.

ويأتي هيكل الساعة مصنع من سبائك الزنك، ومتوفر باللون الأسود والرمادي والأبيض والذهبي الوردي. يمكن تبديل حزام الساعة بأشرطة أخرى مقاس 20 مم لتغيير المظهر، كما تأتي الساعة محملة مسبقًا بأكثر من 100 واجهة.

تأتي ساعة DIZO Watch 2 مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا، لذا يمكنك ارتدائها أثناء السباحة. كما انها قادرة أيضًا على تتبع 15 رياضة داخلية وخارجية.

تدعم الساعة وظيفة تتبع معدل ضربات القلب المعتاد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتتبع الأكسجين في الدم (SpO2). هناك أيضًا جهاز مراقبة للنوم وعداد للخطوات، بالإضافة إلى متتبع للدورة الشهرية. يمكن للساعة أن تذكرك بتمديد ساقيك وشرب كوب من الماء، وكذلك إرشادك خلال تمرين تنفس بسيط.

تتوفر الساعة ببطارية بسعة 260 مللي أمبير والتي تستمر في العمل لمدة تصل إلى 10 أيام من الاستخدام المعتاد.

يمكنك العثور على ساعة DIZO Watch 2 عبر متجر Flipkart عند إطلاقها في 22 سبتمبر.

أما عن ساعة DIZO Watch Pro، فهي تحتوي على شاشة أكبر بحجم 1.75 بوصة مع نفس درجة السطوع 600 nits. ولكن تشمل الساعة بطارية أكبر بسعة 390 مللي أمبير، وهي تكفي لمدة تصل إلى 14 يومًا مع الشحنة الواحدة.

تتميز الساعة بتصنيف IP68، لذا فهي مقاومة للغبار ويمكنها تحمل المطر والغطس السطحي في الماء (حتى 1.5 متر)، ولكنها غير مناسبة للسباحة.

ومع لك، فهي تتمتع بوظيفة GPS/GLONASS مدمجة لتتبع دقيق للجري وركوب الدراجات وما إلى ذلك. وهذا يمنح الساعة أوضاعًا رياضية أكثر من 90 وضع.

وعلاوةً على ذلك، فهي تحتوي على مجموعة مماثلة من أجهزة الاستشعار: تتبع معدل ضربات القلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتتبع الاكسجين في الدم SpO2، وعداد الخطوات، ومتعقب النوم. ويمكنها عرض الإشعارات على هاتفك بالإضافة إلى التحكم في مشغل الموسيقى والكاميرا.

ستتوفر ساعة DIZO Watch Pro على Flipkart بدءًا من 4500 روبية هندية، ولكن بعد البيع الأول سترتفع تكلفتها قليلاً إلى 5000 روبية هندية. وستأتي باللون الأسود والأزرق.

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