تكنولوجيا: تسريبات تستعرض مواصفات Oppo F19s قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة مواصفات إصدار Oppo المرتقب Oppo F19s قبل إنطلاق الهاتف رسمياً.

يتضم قريباً إصدار جديد من سلسلة Oppo F19 بعنوان Oppo F19s، ويأتي بالمواصفات ذاتها المميزة Oppo F19، وسعر متوقع 245 دولار.

كما يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض 1080 بيكسل بلس، وأبعاد 20:9، ويأتي الهاتف برقاقة Snapdragon 662 كما في الإصدار السابق، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، وذاكرة إفتراضية 5 جيجا بايت رام.

أيضاً ينطلق الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة Color OS 11.1، من جانب أخر يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh مع تقنية الشحن السريع 33W، كما يتميز الهاتف بسماكة 7.95مم، ووزن 175 جرام.

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