شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتسبب إنستجرام بضرر لمستخدميه الأصغر سناً؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما مدى ضرر إنستجرام على الصحة العقلية لمستخدميه الأصغر سنًا؟ إنه سؤال مهم للغاية ، خاصة مع تخطيط Facebook لإطلاق إصدار من التطبيق للأطفال حيث يشير تقرير جديد من صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن الإجابة "سيئة للغاية" ، استنادًا إلى بحث داخلي أجراه فيسبوك أنه لم يكن مستعدًا لمشاركته مع الجمهور. حصلت WSJ مؤخرًا على إمكانية الوصول إلى هذه الدراسات المتعمقة ، والتي ترسم صورة قاتمة للتأثيرات الضارة لـ Instagram على مستخدميها الأصغر سنًا ، وخاصة الفتيات المراهقات وفقا لما نقله موقع The verege.

بالنسبة لهذه المجموعة الأخيرة ، يعد Instagram محركًا قويًا "للمقارنة الاجتماعية" - عندما يحكم المرء على قيمة الفرد وجاذبيته ونجاحه بناءً على مقارنات مع الآخرين. غالبًا ما تتعرض الفتيات المراهقات لصور لأجساد مثالية على Instagram ، وتظهر كإعلانات وصور في خلاصاتهن ومحتوى في صفحة الاستكشاف الخاصة بالتطبيق. غالبًا ما يكون لهذا تأثير سلبي على الصحة العقلية لهؤلاء المستخدمين. كما أوضحت إحدى الشرائح من عرض تقديمي داخلي على Facebook: "إننا نجعل مشكلات صورة الجسد أسوأ بالنسبة لواحدة من كل ثلاث فتيات مراهقات." (يشير الرقم إلى المراهقين الذين أبلغوا بالفعل عن مشاكل في صورة الجسد من نوع ما).

يستحق التقرير الصادر من صحيفة وول ستريت جورنال القراءة بالكامل ، ولكن فيما يلي بعض النقاط البارزة من البحث الداخلي لفيسبوك حول تأثير إنستجرام على المستخدمين الأصغر سنًا:

وجدت إحدى الدراسات التي أجراها فيسبوك لمستخدمي إنستجرام المراهقين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن أكثر من 40 في المائة من أولئك الذين أبلغوا عن شعورهم "بعدم الجاذبية" قالوا إن المشاعر بدأت عند استخدام إنستجرام.

خلص البحث الذي راجعه كبار المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك إلى أن إنستجرام تم تصميمه نحو "مقارنة اجتماعية" أكبر من التطبيقات المنافسة مثل تيك توك و سناب شات. يركز TikTok بشكل أكبر على الأداء و Snapchat على مرشحات jokey التي "تحافظ على التركيز على الوجه." وإنستجرام ، من خلال المقارنة ، يسلط الضوء على أجساد المستخدمين وأنماط حياتهم في كثير من الأحيان.

أخبر المراهقون باحثي فيسبوك أنهم شعروا بأنهم "مدمنون" على Instagram وأرادوا التحقق من ذلك في كثير من الأحيان ، لكن لم يكن لديهم القدرة على ضبط النفس لكبح جماح استخدامهم.

قال بحث داخلي أجراه فيسبوك في عام 2019: "يلوم المراهقون إنستجرام على الزيادات في معدل القلق والاكتئاب" ، وأن "رد الفعل هذا كان غير مقنع ومتسق عبر جميع المجموعات".

وجد فيسبوك أنه من بين المراهقين الذين قالوا إن لديهم أفكارًا انتحارية ، قال 13 بالمائة من مستخدمي المملكة المتحدة و 6 بالمائة من المستخدمين الأمريكيين إن هذه الدوافع يمكن تتبعها مرة أخرى إلى التطبيق.

هذه النتائج مهمة في حد ذاتها، لكنها تصبح ملعونًا بشكل خاص لفيسبوك عند مقارنتها بمراوغة تصريحاتها العامة. كما تلاحظ وول ستريت جورنال، فإن كبار المديرين التنفيذيين للشركة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، تم استجوابهم من قبل سياسيين مثل السناتور ريتشارد بلومنثال حول تأثيرات تطبيقاتها على المستخدمين الأصغر سنًا، لكنهم لم يكشفوا عن أي شيء مثل النتائج التفصيلية التي تم إنشاؤها من خلال دراساتها الداخلية الخاصة.

وفقًا لـ وول ستريت جورنال، أخبرت الشركة أعضاء مجلس الشيوخ أن أبحاثها كانت ملكية و "ظلت سرية لتعزيز الحوار الصريح والمفتوح والعصف الذهني داخليًا".

أخبر السناتور بلومنتال WSJ في رسالة بريد إلكتروني: "كانت إجابات Facebook مراوغة للغاية - فشلت حتى في الرد على جميع أسئلتنا - لدرجة أنها تثير أسئلة حول ما قد يخفيه فيسبوك.

قام فيسبوك بمحاولات للتعامل مع هذه المشكلات من خلال التغييرات التي تم إجراؤها على واجهة مستخدم إنستجرام ، لكن الشركة قالت إن هذا التغيير ليس له تأثير كبير على ما يبدو.