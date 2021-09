شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتيندو: دعم صوت بلوتوث يصل إلى Switch من خلال تحديث البرنامج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نينتيندو بشكل مفاجئ أن دعم صوت بلوتوث قد وصل إلى Switch من خلال تحديث البرنامج. كانت القدرة على استخدام سماعات البلوتوث للاستماع إلى صوت اللعبة ميزة مفقودة بشكل واضح منذ إطلاق وحدة التحكم في عام 2017 ، على الرغم من وجود بعض القيود وفقا لما نقله موقع The verege.

وفقًا لمقالة دعم نينتندو ، ستقتصر على استخدام جهازي تحكم لاسلكي إذا كان لديك سماعة رأس بلوتوث متصلة. لن يدعم النظام أيضًا ميكروفونات بلوتوث ، وهذا ليس مفاجئًا بالضرورة نظرًا لأن نظام الدردشة الصوتية الخاص بشركة Nintendo يعتمد على تطبيق يعمل على هاتفك. ومع ذلك فإنه يمثل مشكلة بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الألعاب بقدرات الدردشة الصوتية المدمجة الخاصة بهم.

لقد قطع الأشخاص أشواطاً طويلة للحصول على صوت لاسلكي على المحول الخاص بهم (حتى قلنا إنها ستكون نقطة بيع رائعة لـ Switch Pro): كانت هناك ملحقات تعمل كمحولات صوت Bluetooth ، وبعض سماعات الرأس مثل SteelSeries Arctis 1 واستفاد اللاسلكي من دعم Switch لسماعات الرأس اللاسلكية USB.

يعد وجود صوت بلوتوث مدمج أمرًا مهمًا - لا سيما بالنظر إلى أن Nintendo's Pro Controller ، على عكس العديد من الأجهزة الأخرى ، لا يتضمن مقبس سماعة رأس (على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن PS5 و Xbox Series لا يدعمان صوت بلوتوث أصلاً) . حتى مع القيود المذكورة يبدو أن الميزة مدعومة جيدًا: تقول نينتيندو أن Switch يمكن أن يوفر ما يصل إلى 10 أجهزة متصلة ، وتقول إنه يجب أن يعمل مع كل من Switch و Switch Lite.

تمكن زميلي جاي بيترز من توصيل أجهزة AirPods Pro الخاصة به بمحوله الأساسي و Switch Lite دون الكثير من المتاعب. في قائمة الإعدادات ، يوجد قسم لـ "صوت البلوتوث" ، ويمكنك إقران سماعات الرأس من هناك باتباع التعليمات.

عمل Jay's AirPods Pro بشكل جيد في بضع جولات من WarioWare: Get It Together ، دون تأخير ملحوظ - وهو أمر مهم بشكل خاص لألعاب WarioWare الصغيرة سريعة الوتيرة والمضطربة. أثناء استخدام مفتاحه الأساسي ، أفاد Jay أيضًا أنه بعد التمهيد البارد ، تم إقران AirPods Pro على الفور تقريبًا بعد تحديدها مرة أخرى في قائمة الإعدادات.

ومع ذلك ، واجه الجيل الثاني من Switch من Sean Hollister (وليس Lite) مشكلة في العثور على أي أجهزة Bluetooth والاتصال بها على الإطلاق. حصل على Arctis Pro Wireless للاتصال بعد إعادة تشغيل المحول ثلاث مرات ، لكن معظم المحاولات انتهت بالفشل ، بما في ذلك مجموعة من الجيل الأول من Amazon Echo Buds و Wyze Buds Pro ، ومحول Bluetooth لجهاز Bose QC25 وجهاز تلفزيون LG . في حين أن بعضها قد يبدو أحيانًا متاحًا للإقران ، فإن نظام الألعاب يبث رسالة "تعذر العثور على أجهزة صوت Bluetooth" حتى بعد المحاولات المتكررة.

وفقًا لسجل التغيير ، يضيف التحديث أيضًا بعض الميزات لجعل الإنترنت السلكي أكثر فائدة. سيكون المحول قادرًا على البقاء على اتصال بالإنترنت حتى في وضع السكون إذا كان متصلًا ، على ما يبدو إما من خلال محول أو منفذ LAN مدمج في منصة Nintendo Switch OLED القادمة. تقول نينتيندو أن هذا سيساعد وحدة التحكم في تنزيل المحتوى أثناء نومها ، وسيتم تشغيل الميزة افتراضيًا وقد تضطر أيضًا إلى إجراء تحديثات للبرامج الثابتة للإرساء باستخدام منفذ LAN المدمج.