تكنولوجيا: شاومي تطلق الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من Xiaomi Pad 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي في الحدث الذي أقيم اليوم عن إطلاق الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من جهازها اللوحي Xiaomi Pad 5.

ينطلق الإصدار الخاص بالأسواق العالمية من Xiaomi Pad 5 بميزة دعم قلم Xiaomi Smart، كما يأتي بمعالج Snapdragon 860.

ويضم Pad 5 شاشة LCD بحجم 11 إنش ودقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، كما يدعم معدل تحديث 120Hz، وكثافة عرض 275 بيكسل لكل إنش، وتباين 1500:1، كما تدعم الشاشة مقاومة الإضاءة الزرقاء الضارة بالعين، وألوان أكثر دقة.

كما يدعم الجهاز اللوحي تقنية Dolby Atmos، ويضم 4 من المكبرات الصوتية المدمجة، ويدعم هذا الإصدار أيضاً رقاقة معالج Snapdragon 860 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، بينما يتوفر بإختيارين في السعة التخزينية بين 128 أو 256 جيجا بايت.

ويضم Xiaomi Pad 5 كاميرة خلفية واحدة بدقة 13 ميجا بيكسل وفلاش LED، وتأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل، وتدعم تقنية التعرف على الوجه.

أيضاً يدعم Pad 5 بطارية بقدرة 8720 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما تأتي واجهة MIUI بتصميم مخصص للجهاز اللوحي لدعم تقسيم الشاشة وتعدد المهام بسلاسة،

وتقدم شاومي قلم Xiaomi Smart Pen في هذا الإصدار بتصميم يتضمن اثنان من الأزرار، حيث يدعم الزر الأول تسجيل سريع للملاحظات، بينما يدعم الزر الثاني الضغط المطول لإلتقاط الصور، ومن المقرر أن يبدأ سعر الجهاز اللوحي من 349 يورو، ويتوفر بألوان الرمادي والأبيض.

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