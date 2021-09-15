تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Motorola Moto E20 بنظام Android 11 Go

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر هاتف جديد يسمى Moto E20 لأول مرة في أوروبا بسعر 100 يورو فقط، وهو يعتبر من بين الأجهزة الجديدة ذات الأسعار المعقولة لدى الشركة.

وقد تم تصميم Moto E20 بشاشة LCD ذات حجم 6.5 بوصة ودقة HD+ مع نتوء بالأعلى والذي يضم الكاميرا الأمامية ذات دقة 5 ميجابكسل.

يحتوي الجزء الخلفي على إعداد كاميرا رئيسي بدقة 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل بالإضافة إلى فلاش LED مدمج.

سيعمل الهاتف بمعالج Unisoc T606 المقترن بذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت والتي يمكن توسيعها عبر منفذ microSD.

ويتم تشغليه بواسطة نظام تشغيل Android 11 Go وهو يشمل بطارية بسعة 4000 مللي أمبير والتي تدعم شحن بقوة 10 واط عبر USB-C. ويأتي الهاتف بمعيار IP52 لمقاومة رشات الماء.

سيتم طرح Moto E20 للبيع في أوروبا الشهر المقبل باللونين الأزرق والرمادي.

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