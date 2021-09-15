تكنولوجيا: شاومي تكشف عن هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE بسعر يبدأ من 369 يورو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلق هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE رسمياً اليوم لينضم إلى سلسلة Xiaomi 11 التي قدمت خلال الفترة الماضية، على أن يبدأ سعر هذا الإصدار من 369 يورو.

يتميز Xiaomi 11 Lite 5G NE بتصميم نحيف بسماكة 6.81مم، وأيضاً وزن 158 جرام، كما صمم الهاتف بحواف نحيفة 1.8مم.

كما يتوفر Mi 11 Lite 5G بعدد 3 من الإختيارات في الألوان هم الأزرق، والأسود وأيضاً الوردي، وتقدم شاومي هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يدعم معدل تحديث 90Hz، ويدعم أيضاً تقنية HDR10 بلس، وDolby Vision.

أيضاً تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 20 ميجا بيكسل، ومستشعر للإضاءة 360 درجة، أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 780G، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 و256 جيجا بايت.

كما ينطلق الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميحا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر telemacro بدقة 5 ميجا بيكسل.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 4250 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما يدعم تقنية NFC، ويأتي بمحرك Z-axis linear، و IR blaster، ويدعم تقنية WiFi 6، واثنان من شرائح SIM، كما يدعم البلوتوث 5.2.

شاومي تقدم هذا الإصدار بنظام تشغيل Android 11 وواجهة MIUI 12.5، ومن المقرر أن يبدأ سعر Xiaomi 11 Lite 5G NE من 369 يورو.

المصدر

اعلان





