تكنولوجيا: شاومي تطلق جهاز عرض جديد مع سوارة Mi Smart Band 6 NFC وراوتر AX3000

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شاومي عن إصدارها الجديد من أجهزة العرض الذي ينطلق مع سوارة Mi Smart Band 6 NFC الذكية للأسواق العالمية، وأيضاً جهاز راوتر AX3000.

انطلق حدث شاومي اليوم بمجموعة من الإعلانات عن منتجات الشركة الجديدة التي تضمنت إصدارات الشركة الجديدة من هواتف Mi 11T و Mi 11T Pro وأيضاً Mi 11 Lite 5G NE، وجهاز الشركة اللوحي Xiaomi Pad 5، كما كشفت الشركة النقاب عن جهاز العرض Mi Smart Projector 2، وجهاز رواتر Xiaomi Mesh System AX3000، مع سوارة Mi Smart Band 6 NFC الذكية التي تدعم مساعد Alexa الرقمي.

سوارة Mi Smart Band 6 NFC

انطلقت سوارة Mi Smart Band 6 للمرة الأولى في شهر مارس من العام الماضي بعدد من المميزات، حيث جاءت السوارة الذكية بمستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، كما تدعم تتبع نشاط وحالته المستخدم الصحية أثناء النوم، وقياس مستوى الإجهاد.

ويدعم الإصدار الجديد من السوارة الذكية تقنية NFC، على أن ينطلق هذا الإصدار للأسواق العالمية ليدعم الدفع بالشراكة مع Mastercard بمعايير أعلى للحماية والموثوقية، كما تتوفر الخدمة في 19 دولة حول العالم.

أيضاً تأتي سوارة Mi Smart Band 6 NFC بميزة دعم مساعد أمازون الرقمي Alexa، ومن المقرر أن تتوفر للبيع في السوق الأوروبي بسعر 54.9 دولار.

جهاز Mi Smart Projector 2

كشفت شاومي عن أحدث إصدار للشركة من أجهزة العرض المنزلي Mi Smart Projector 2، حيث تؤكد شاومي على أن هذا الإصدار يقدم تجربة عرض سينمائية.

ويتميز الجهاز بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل أو بجودة عرض Full HD، ويتميز الجهاز بحجم صغير، ويدعم تقنية Dolby Audio، كما يدعم إنتاج صوتيات واضحة وبنقاء وجودة أعلى.

أيضاً يرتكز الجهاز على نظام تشغيل Android TV، ويأتي بمساعد جوجل الرقمي مدمج، ومن المقرر أن يتوفر Mi Smart Projector 2 بسعر 599 يورو.

جهاز راوتر Xiaomi Mesh System AX3000

يتميز جهاز راوتر Mesh System AX3000 المقدم من شاومي اليوم بنظام متكامل يدعم تشغيل كافة الأجهزة الذكية في المنزل، كما ينطلق بتقنية Wi-Fi 6 بنطاق ترددي ثنائي، ويصل نطاق تغطية الجهاز إلى 4000 قدم مربع، ومن المتوقع أن يدعم أكثر من طابق أيضاً.

ويدعم الجهاز إتصال حتى 254 جهاز، بإستجابة أسرع وإتصال ثابت، ودعم لتنقية OFDMA و2 في 2 MIMO، كما يدعم الجهاز ميزة التبديل التلقائي السريع بين الشبكات، ويتوفر بسعر يبدأ من 149 يورو.

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