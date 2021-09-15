تكنولوجيا: إطلاق تليفزيونات Redmi بحجم 32 بوصة و 43 بوصة مع نظام Android TV 11 في 22 سبتمبر بالهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Redmi اليوم على موعد إطلاق أجهزة التلفزيون الذكية الجديدة الخاصة بها؛ في 22 سبتمبر. وستأتي هذه الاجهزة بحجمين 32 بوصة و 43 بوصة، لكن الشركة لم تؤكد ما إذا كان كلاهما سيدعم دقة Full HD ام لا.

وتؤكد الصورة المروجة على وجود مكبرات صوت بقوة 20 واط مع تقنيات Dolby Audio و DTS Virtual: X و Vivo Picture Engine للحصول على مؤثرات بصرية أكثر إشراقًا ووضوحًا. وستأتي أجهزة التلفاز مع أحدث إصدار من PatchWall 4 مع تكامل IMDB وستكون أيضًا واحدة من الإصدارات الأولى التي تعمل بنظام تشغيل Android 11.

ستدعم الأجهزة أيضًا شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق و Bluetooth 4.0 ووضع Auto Low Latency.

ويعرض الإعلان التشويقي أيضًا حواف الأجهزة والتي تبدو رفيعة. ومن المفترض أن نعرف كل التفاصيل بما في ذلك السعر عندما يتم الإعلان عنهم رسميًا.

سيتم بيع الأجهزة على متجر Amazon.in، بالإضافة إلى mi.com والمتاجر العامة.

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