تكنولوجيا: مايكروسوفت: أكس كلاود و أكس بوكس ريموت بلاى متاحان رسميا على ويندوز

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت أن خدمة xCloud ، المعروفة رسميًا باسم Xbox Cloud Gaming ، و Xbox Remote Play متاحة الآن لكل شخص لديه تطبيق Xbox على نظام التشغيل Windows 10 (أو 11). تم طرح هذه الميزات على جهاز الكمبيوتر الشخصي لـ Xbox Insiders كإصدار تجريبي في الشهر الماضي ، وكانت متوفرة على الهواتف لفترة من الوقت ، ولكنها أصبحت متاحة رسميًا على الكمبيوتر الشخصي. ما يمنح خيارًا آخر للطريقة التي يريد المستخدم اللعب بها ، سواء كانت اللعبة تعمل على وحدة التحكم الشخصية أو خوادم مايكروسوفت وفقا لما نقله موقع The verege.

أصبح Xbox Cloud Gaming ، الذي يبدو مناسبًا بشكل طبيعي لأجهزة الكمبيوتر التي لا تملك القدرة على تشغيل الألعاب بنفسها ، متاحًا على نظام التشغيل Windows لبضعة أشهر من خلال متصفحات الويب ، ولكنها خطوة جيدة للأمام أن الخدمة متوفرة الآن تطبيق أصلي ، بدلاً من أن يقتصر على متصفح ويب على جهاز الكمبيوتر. لا يزال استخدامه يتطلب وحدة تحكم Bluetooth أو USB ، واشتراكًا في Xbox Game Pass Ultimate.

تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه على الرغم من أن توفر Xbox Cloud Gaming على Windows لم يعد حصريًا للمطلعين ، إلا أن Microsoft لا تزال تصنف الخدمة نفسها على أنها تجريبية ، لذلك قد تختلف المسافة المقطوعة.

قد تكون الميزة قد نفدت من مرحلة تجريبية ، لكن الخدمة ليست كذلك يعد Remote Play أيضًا إضافة هامة ، حيث يتيح لك دفق الألعاب من Xbox Series S أو X أو Xbox One إلى جهاز Windows الخاص بك.

وتقول Microsoft إن الميزة متاحة إما على شبكتك المنزلية أو عن بُعد عبر الإنترنت ، على الرغم من أنك ستحصل على أداء أفضل على الأرجح إذا كانت اللعبة تعمل محليًا على نفس الشبكة. أضافت Microsoft بعض الميزات إلى Remote Play أيضًا: تقول الشركة يمكنك الآن بث الألعاب بدقة 1080 بكسل 60 إطارًا في الثانية ، وأنك ستتمكن من لعب ألعاب "مختارة" من Xbox و 360 الأصليين.