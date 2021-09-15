تكنولوجيا: مايكروسوفت: أكس كلاود و أكس بوكس ريموت بلاى متاحان رسميا على ويندوز

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أصبح Xbox Cloud Gaming ، الذي يبدو مناسبًا بشكل طبيعي لأجهزة الكمبيوتر التي لا تملك القدرة على تشغيل الألعاب بنفسها ، متاحًا على نظام التشغيل Windows لبضعة أشهر من خلال متصفحات الويب ، ولكنها خطوة جيدة للأمام أن الخدمة متوفرة الآن تطبيق أصلي ، بدلاً من أن يقتصر على متصفح ويب على جهاز الكمبيوتر. لا يزال استخدامه يتطلب وحدة تحكم Bluetooth أو USB ، واشتراكًا في Xbox Game Pass Ultimate.
تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه على الرغم من أن توفر Xbox Cloud Gaming على Windows لم يعد حصريًا للمطلعين ، إلا أن Microsoft لا تزال تصنف الخدمة نفسها على أنها تجريبية ، لذلك قد تختلف المسافة المقطوعة.
قد تكون الميزة قد نفدت من مرحلة تجريبية ، لكن الخدمة ليست كذلك يعد Remote Play أيضًا إضافة هامة ، حيث يتيح لك دفق الألعاب من Xbox Series S أو X أو Xbox One إلى جهاز Windows الخاص بك.
وتقول Microsoft إن الميزة متاحة إما على شبكتك المنزلية أو عن بُعد عبر الإنترنت ، على الرغم من أنك ستحصل على أداء أفضل على الأرجح إذا كانت اللعبة تعمل محليًا على نفس الشبكة. أضافت Microsoft بعض الميزات إلى Remote Play أيضًا: تقول الشركة يمكنك الآن بث الألعاب بدقة 1080 بكسل 60 إطارًا في الثانية ، وأنك ستتمكن من لعب ألعاب "مختارة" من Xbox و 360 الأصليين.