حيوان انقرض منذ 4000 عام إلى الحياة من جديد؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

يهدف علماء الوراثة، بقيادة جورج تشيرش من كلية الطب بجامعة “هارفارد”، إلى إعادة الماموث الصوفي، الذي اختفى قبل 4000 عام، إلى الحياة، فيما حصلت الجهود المبذولة لذلك على استثمار بقيمة 15 مليون دولار.

وسينشئ العلماء “هجين الفيل والماموث” عن طريق تربية الأجنة في المختبر الذي يحمل الحمض النووي العملاق، ومن ماموث متجمد يعود إلى آلاف السنين.

وبحسب تقرير لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن إعادة برمجة خلايا الجلد من الأفيال الآسيوية الموجودة على حافة الانقراض إلى خلايا جذعية يمكن أن تؤوي الحمض النووي الضخم، بعد ذلك، سيتمكن العلماء من تحديد الجينات الصحيحة المسؤولة عن طبقات الشعر والدهون العملاقة من خلال مقارنة المواد الموجودة في الحيوانات المستخرجة من التربة الصقيعية، ويمكن بعد ذلك حمل هذه الأجنة بواسطة أمهات بديلات أو حتى أرحام صناعية.

يأتي هذا الاختراق العلمي بعد أن جمع بن لام المستثمر الأمريكي ورائد أعمال تقني، وشريكه التجاري جورج تشيرش، عالم الكيمياء والوراثة الأمريكي، 11 مليون جنيه إسترليني للمشروع.

ووضعت شركة “كولوسال” الأمريكية تحديًا لها يتمثل في إعادة حيوانات الماموث الصوفي، وهو جنس منقرض منذ أربعة آلاف سنة، إلى المناطق القطبية الشمالية بالاستعانة بتقنيات التعديل الجيني.