تحديث أمني لثغرة خطيرة من مايكروسوفت.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أطلقت شركة “مايكروسوفت” الأمريكية تحديثاً أمنياً جديداً لنظام تشغيل “ويندوز” لعلاج ثغرة خطيرة، يمكنها أن تخترق ملفات “أوفيس”.

وأوضحت شركة “مايكروسوفت”، بحسب ما أورده موقع “إنغادجيت” التقني المتخصص، أن تحديث “ويندوز” الأمني الجديد يصلح نحو 66 ثغرة أمنية، في واحد من أكبر الإصلاحات الأمنية عبر نظام التشغيل الأشهر في العالم.

ويعالج ذلك التحديث على “ويندوز” واحدة من أخطر الثغرات الأمنية المنتشر حالياً، والتي يستهدف منها الهاكرز ملفات “أوفيس” لزرع برمجيات خبيثة في قلبها.

يذكر أن “مايكروسوفت” أطلقت، في وقت سابق، تحذيرات من تلك البرمجيات الخبيثة، ولكنها لم تطلق الإصلاحات والتحديثات الأمنية إلا في الوقت الحالي، واكتفت حينها بتحذير المستخدمين من عدم فتح ملفات “أوفيس” غير مأمونة أو من جهات غريبة.

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