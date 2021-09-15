تكنولوجيا: سامسونج تستعد لإطلاق Galaxy M52 5G في 19 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الكوري إعلان تشويقي جديد اليوم أكدت من خلاله على خططها لإطلاق Galaxy M52 5G في 19 من سبتمبر من الجاري.

أطلقت شركة سامسونج صفحة الدعم الرسمية لهاتف Galaxy M52 5G إستعداداً لإطلاق الهاتف لاحقاً هذا الشهر، ولقد أكدت الصفحة الرسمية على تصميم هذا الإصدار الذي ظهر في صور مسربة خلال الفترة الماضية.

وتأتي شاشة هذا الإصدار بآداء أكثر سلاسة وإنسيابية في العرض مرتين أفضل، لذا تضاعف سامسونج معدل التحديث في الهاتف من 60Hz الذي قدم في Galaxy M51 إلى معدل تحديث 120Hz في الإصدار الجديد.

كما يأتي Galaxy M52 5G بترقية في آداء المعالج بنسبة 55%، حيث أشارت التسريبات السابقة إلى أن هذا الإصدار ينطلق برقاقة Snapdragon 778G.

أيضاً أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف لمزيد من التفاصيل.

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