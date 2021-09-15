تكنولوجيا: شاومي تعلن رسمياً عن هواتف Xiaomi 11T و11T Pro بمعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شاومي اليوم عن الإصدارات الجديدة Xiaomi 11T وXiaomi 11T Pro التي تنطلق بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، ومعدل تحديث 120Hz.

هاتف Xiaomi 11T Pro

يتميز هاتف Xiaomi 11T Pro بمعالج Snapdragon 888، كما ينطلق بحجم شاشة 6.67 إنش بتصميم مسطح ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، وأبعاد 20:9، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 480Hz، وتدعم أيضاً تقنية HDR10 بلس، وسطوع 1000 nit.

وفي إعدادات الكاميرة الرئيسية ينطلق الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل والذي يدعم دمج 9 بيكسل في بيكسل واحد بحجم 2.1 µm، إلا أن هذا الإصدار يفتقر لميزة التثبيت البصري.

كما تتضمن الإعدادات مستشعر بزوايا عرض واسعة 120 درجة وبدقة 8 ميجا بيكسل، ويأتي مستشعر tele-macro بدقة 5 ميجا بيكسل.

وتقدم شاومي 11T Pro بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 120W لشحن كامل خلال 17 دقيقة، كما تؤكد شاومي على أن البطارية تستمر بنسبة 82% بعد 800 دورة شحن.

أيضاً يأتي مستشعر البصمة في هذا الإصدار في الإطار الجانبي، كما يدعم الهاتف معايير IP53 لمقاومة رذاذ الماء والأتربة.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق والأسود وأيضاً اللون الأبيض، بسعر يبدأ من 650 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR5، وسعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 3.1.

هاتف Xiaomi 11T

يتميز هاتف Xiaomi 11T بشاشة AMOLED بحجم 6.67 إنش ومعدل تحديث 120Hz، كما تتوافق إعدادات الكاميرة الخلفية مع إصدار Pro، حيث يضم مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وأخر بدقة 5 ميجا بيكسل.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 1200-Ultra المخصصة بدقة تصنيع 6 نانومتر، كما يضم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، ويبدأ سعر Xiaomi 11T من 500 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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