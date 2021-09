شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه بوكيمون تى فى وإيه علاقته بجهاز ألعاب Nintendo Switch ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح لك خدمة البث المخصصة بوكيمون تى في Pokémon TV مشاهدة مئات الساعات من بوكيمون عند الطلب، وهي لعبة فيديو يابانية تم تحويلها إلى سلسلة رسوم متحركة شهيرة، وتم بث البرنامج لأول مرة في عام 1997، ويضم أكثر من 1000 حلقة في المجموع ويستمر في إصدار محتوى جديد.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، فإن تطبيق Pokémon TV متاح الآن على Nintendo Switch، مما يتيح لملايين اللاعبين الوصول إلى الكثير من المحتوى المتدفق.



ما هى بوكيمون تي في؟ ما هى بوكيمون تي في؟ بوكيمون تي في هى خدمة بث مخصصة تتيح لك مشاهدة مجموعة مختارة من حلقات "Pokémon" بالتناوب مجانًا، كما أنه لبدء مشاهدة الحلقات عند الطلب، كل ما عليك فعله هو إنشاء حساب Pokémon Trainer Club وتسجيل الدخول إلى تطبيق Pokémon TV.

تتوفر المئات من حلقات "Pokémon" حاليًا للبث على Pokémon TV، بما في ذلك حلقات من المواسم المبكرة مثل "Indigo League" و "Adventures in the Orange Islands"، بالإضافة إلى مواسم أحدث مثل "Sun & Moon - Urtla Adventures" و "Sun & Moon - Urtla Legends، كما تم تضمين حلقات معينة من موسمي "Black & White" و "Diamond and Pearl".

بينما يمكنك تنزيل الحلقات من Pokémon TV لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال، تنتهي صلاحية جميع المحتويات التي تم تنزيلها بعد أسبوع واحد.

وإذا كانت الحلقات لا تزال متوفرة على Pokémon TV بعد انتهاء صلاحية التنزيل، فيمكنك إعادة تنزيل المحتوى المطلوب لمدة أسبوع آخر من المشاهدة دون اتصال بالإنترنت.

كما أن خدمة البث مدعومة حاليًا على Nintendo Switch ومتصفحات الويب والأجهزة المحمولة و Roku و Apple TV و Amazon Fire Stick.