تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن سوارة Realme Band 2 الذكية بسعر 40 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Realme اليوم عن سوارة Realme Band 2 الذكية التي تتميز بتصميم جديد وحجم أكبر للشاشة، وسعر 40 دولار.

تنطلق سوارة Realme Band 2 الذكية بشاشة ملونة بحجم 1.4 إنش وبخاصية اللمس، والتي تدعم دقة 320 في 167 بيكسل، وسطوع 500 nit، كما تأتي بأكثر من 50 من وجوه الساعة الذكية، وتدعم المستخدم في تخصيص وجه السوارة المفضل عن طريق الصور المحملة على الهاتف.

وتدعم سوارة Band 2 الذكية رصد معدل ضربات القلب، وتتبع حالة المستخدم أثناء النوم، كما تتميز بتعداد الخطوات الذي يعمل بشكل تلقائي، مع إشعارات تذكير لشرب المياه.

أيضاً تأتي السوارة الذكية بمستشعر لقياس نسبة الأكسحين في الدم SpO2، ومستشعر لقياس مستوى الإجهاد، كما تدعم Band 2 تتبع نشاط المستخدم في أكثر من 90 نمط رياضي.

ومن المقرر أن يتوفر على السوارة الذكية 14 نمط رياضي مثل اليوغا، السير في الخارج أو على الآلات الرياضية، الكريكت، وكرة السلة، السباحة، وأيضاً كرة القدم، بينما يمكن إضافة أنماط رياضية أخرى.

وتدعم Realme Band 2 التحكم في الأجهزة الذكية المتصلة بشبكات الإنترنت عن بعد، كما تدعم التحكم في تشغيل الموسيقى، والكاميرة، وتعمل على إظهار حالة الطقس، مع تنبيهات، وتدعم أيضاً مقاومة الماء عند عمق 50 متر.

وتضم سوارة Realme Band 2 بطارية بقدرة 204 mAh والتي تستمر بعمر شحن حتى 12 يوم، وتدعم الإتصال عبر البلوتوث 5.1، وBluetooth LE، وتدعم الإتصال السريع.

وتتوافق السوارة الذكية في العمل مع الأجهزة بنظام تشغيل Android 5.1 أو الإصدارات اللاحقة، ونظام iOS 11 أو الإصدارات اللاحقة، كما تتصل بتطبيق Realme Link على الهاتف.

السوارة تتميز بوزن 27.3 جرام، وتتوفر باللون الرمادي لإطار السوارة الذكية، بينما تأتي سوارة المعصم بمجموعة من الألوان، ونموذج مميز بتصميم جلدي، كما تتوفر سوارة Realme Band 2 الذكية بدءاً من 20 من سبتمبر بسعر 40 دولار.

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