تكنولوجيا: جهاز Nintendo Switch يدعم الآن بث الصوتيات عبر البلوتوث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Nintendo على تويتر اليوم عن دفع تحديث جديد للبرمجيات يدعم ميزة بث الصوتيات عبر البلوتوث في أجهزة Switch.

يتاح لمستخدمي جهاز ألعاب Switch الآن الإستماع إلى الألعاب ومحتوى جهاز الألعاب من خلال إقتران السماعات اللاسلكية أو الأجهزة الصوتية عبر البلوتوث.

ومن المقرر أن تظهر للمستخدمين بعد التحديث رمز الصوتيات بالبلوتوث في الإعدادات، كما تظهر حالة إقتران الأجهزة أيضاً في الإعدادات.

أيضاً تدعم الميزة الجديدة إخراج الصوتيات فقط، لذا لا تدعم الإدخال عبر الميكروفونات من خلال البلوتوث، ويمكن لجهاز Switch أن يدعم أيضاً إقتران اثنان من وحدات التحكم في نفس الوقت، مع إستخدام سماعات البلوتوث.

كما يمكن أن يتم حفظ عدد 10 من أجهزة البلوتوث في النظام، إلا أن النظام يدعم الإقتران بجهاز واحد في أي وقت، أيضاً لن يتم تدعم إقتران سماعات الرأس أو سماعات الأذن اللاسلكية عند إختيار اللعب المتعدد، حيث يعمل جهاز Switch على فضل الإقتران بشكل تلقائي في حالة تشغيل اللعب المتعدد.

المصدر

اعلان





