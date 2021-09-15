شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه وضع التصوير cinematic mode الجديد بسلسلة iPhone 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يجعل iPhone 13 لقطات هاتفك المحمول تشبه إلى حد كبير أفلام هوليود، حيث تتميز هواتف آبل الجديدة بوضع سينمائي "cinematic mode" يمكنه محاكاة قدرات التركيز من الكاميرات الاحترافية.

ويمكن أن تركز مشاهد الفيديو الخاصة بك تلقائيًا على مواضيع محددة - على سبيل المثال، جعل شخص ما في المقدمة يبدو واضحًا تمامًا، بينما يتم تعتيم كل شخص في الخلفية، والأفضل من ذلك، أن الوضع السينمائي ذكي بما يكفي لدفع التركيز إلى شخص ما في الخلفية إذا نظرت إليه شخصية في المقدمة، وبالطبع، ستتمكن أيضًا من اختيار نقاط التركيز يدويًا إذا كنت تريد ذلك.

وتقول أبل إن الوضع السينمائي ممكن بفضل معالج iPhone 13's A15 Bionic، وكالعادة، تدعي الشركة أنها أسرع بكثير من منافستها، مما يفتح الباب أمام ميزات برمجية جديدة تمامًا.

كما تحتوي كاميرا iPhone 13 أيضًا على تقنية تثبيت الصورة البصرية من 12 Pro Max العام الماضي، إلى جانب مستشعرات أفضل بكثير، وكلها تساعد في جعل الوضع السينمائي ممكنًا.

لكن من غير الواضح مدى تقدم الوضع السينمائي في هذه المرحلة، فعلى وجه الخصوص، يقتصر على 1080p و 30 إطارًا في الثانية، وفقًا لمواصفات أبل، ولكن إذا كان يعمل كما هو معلن عنه، فقد يكون ترقية رئيسية لمقاطع الفيديو المنزلية والمحترفين الذين يتطلعون إلى التصوير باستخدام أجهزة iPhone.

ويمكن للمحترفين أيضًا نقل لقطاتهم إلى مستوى آخر مع iPhone 13 Pro و Pro Max، وكلاهما يدعم فيديو ProRes.