شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن هاتف iPhone 13 mini الجديد من أبل.. السعر والمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للعام الثاني على التوالي طرحت شركة أبل نسخة iPhone mini، حيث أعلنت الشركة عن هذا الإصدار، والذي يمتلك أحدث معالج من الشركة وهو A15 Bionic.

يشتمل على شريحة 5 نانومتر التى تضم وحدة معالجة مركزية سداسية النواة تتكون من نواتين عالي الأداء وأربعة نوى عالية الكفاءة، والنتيجة هي معالج قادر على إجراء 15.8 تريليون عملية في الثانية.

وبشكل حاسم، تدعي شركة أبل أن عمر البطارية قد تحسن بشكل ملحوظ على أحدث أجهزة أيفون الخاصة بها، وبالمقارنة مع سابقتها، تقول الشركة إن معظم المستخدمين يجب أن يحصلوا على بطارية إضافية لمدة ساعة ونصف على iPhone 13 mini.

وتأتي هذه الزيادة في وقت التشغيل بفضل شريحة A15 Bionic للهاتف، والمكونات الداخلية الأكثر كفاءة وتحسينات البرامج التي أجرتها الشركة داخل الهاتف، ونظرًا لأن عمر البطارية كان أحد الأماكن القليلة التي كان فيها iPhone 12 mini مخيبًا للآمال، فهذه ترقية كبيرة.

ومما لا يثير الدهشة، أن iPhone 13 mini لا يحتوي على شاشة ProMotion الموجودة في iPhone 13 Pro وPro Max، وبدلاً من ذلك، تمامًا مثل سابقه، يتميز بشاشة OLED مقاس 5.4 بوصة.

كما يحتوي كل من iPhone 13 و iPhone 13 mini على كاميرتين في الخلف مع الكاميرا الرئيسية التي تحتوي على مستشعر 12 ميجابكسل مع 1.7 ميكرومتر بكسل و 26 ملم عدسة f / 1.6، ويبدو أن هذا هو نفس المستشعر الموجود في الكاميرا الرئيسية لجهاز iPhone 12 Pro Max ، مكتملًا بتثبيت المستشعر.

تحصل الكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل f / 2.4 على مستشعر جديد أيضًا ، لكنها لا تحصل على ضبط تلقائي للصورة كما هو الحال في طرز iPhone 13 Pro.

على الجانب الأمامي ، تدعم كاميرا TrueDepth صورة شخصية بدقة 12 ميجابكسل ميزة Center Stage الأكثر شيوعًا لتتبعك في الإطار تلقائيًا ، بالإضافة إلى استيعاب المزيد من الأشخاص.وبالإضافة إلى ذلك، تتميز شاشة OLED الخاصة بـ iPhone 13 mini بأنها أكثر سطوعًا بنسبة 28 بالمائة وتتميز بسطوع يصل إلى 1200 شمعة.

آيفون 13 ميني

بالنسبة للصور ومقاطع الفيديو، يتميز iPhone 13 mini بمجموعة كاميرات مزدوجة أكثر قدرة من سابقتها، وتدعي شركة أبل أن مستشعر الهاتف الأساسي بدقة 12 ميجا بكسل يمكنه التقاط إضاءة أكثر بنسبة 47 في المائة للحصول على صور أقل ضوضاء.

وفي الوقت نفسه، تستعير الكاميرا الواسعة للغاية للهاتف تقنية التثبيت البصري لصورة المستشعر التي قدمتها الشركة لأول مرة في iPhone 12 Pro Max العام الماضي، مع شريحة A15 Bionic الخاصة به، يأتي iPhone 13 mini مع ميزة تسمى Cinematic Mode والتي تتيح لك تشويش خلفية الفيديو بينما يظل الهدف في التركيز.

ومثل iPhone 12 mini، يتضمن 13 mini تقنية أبل's Ceramic Shield، والتي تدعي الشركة أنها تساعد في جعل شاشة الهاتف أكثر مقاومة للضرر الناجم عن السقوط، كما أنها حاصلة على شهادة IP68 ضد الماء والغبار.

وعلى صعيد الاتصال، قامت أبل بتوسيع دعم iPhone 5G للعمل مع المزيد من النطاقات، وبحلول نهاية العام، تقول الشركة إن الهاتف سيعمل على شبكات 200 شركة اتصالات في 60 دولة.

وفيما يتعلق بالألوان سيصل iPhone 13 mini بستة ألوان: الوردي والأزرق والأسود والذهبي والأحمر، ويبدأ الطراز الأساسي بسعر 699 دولارًا ويأتي بسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.

وتعد هذه ترقية من العام الماضي عندما أتت بسعة 64 جيجابايت، فيما يتم فتح الطلبات المسبقة لجهاز iPhone 13 mini في 17 سبتمبر، مع توفره في 24 سبتمبر.