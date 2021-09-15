شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف رمز أخضر جديدا فى خرائطها على الرحلات يوفر المال.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف خرائط جوجل ورقة خضراء بجانب بعض الرحلات، وهذه الورقة يمكن أن توفر لك بالفعل بعض المال، لكن ماذا يعني ذلك. بحسب تقرير لموقع The Sun تتلقى خرائط جوجل التحديثات في كل وقت وفي بعض الأحيان يتم طرح ميزات جديدة، في وقت سابق من هذا العام ، أكدت جوجل أن رمز Green Leaf سيبدأ في الظهور على هواتف المستخدمين. قد تراه عندما تتنقل إلى مكان ما به خيارات مسار متعددة.

ماذا تعني الورقة الخضراء؟

الورقة الخضراء هي علامة على الطريق الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

سيظهر بجوار أوضاع النقل المفضلة مثل المشي وركوب الدراجات بشكل افتراضي.

ولكنه يظهر أيضًا في رحلات السيارات ، مما يدل على متى ستكون كفاءة استهلاك الوقود أفضل مع مسار معين.

غالبًا ما يكون هذا بأقصر طريق - ولكن ليس دائمًا.

تستخدم جوجل الذكاء الاصطناعي لحساب كيفية تأثير أشياء مثل حركة المرور وارتفاع الطريق وسلاسة رحلتك (البدء والتوقف) على كفاءة استهلاك الوقود.

قد يجد هذا النظام أن المسار الأطول يكون أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وستقوم جوجل بوضع علامة على هذا لك برمز Green Leaf.

إذا كانت المسارات بنفس الطول تقريبًا ، فستظهر نسخة Green Leaf على أنها المسار المفضل.

قد يوفر لك استخدام هذا الطريق القليل من المال عند ملء الخزان.

وينطبق الشيء نفسه إذا كنت تعيد شحن سيارة كهربائية بدلاً من ذلك.