كشتبانات من Razer لاستغلال إمكانيات أصابعك

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 01:24 مساءً - أعلنت شركة Razer أنها بصدد إطلاق ملحق ألعاب جديد، وهو Gaming Finger Sleeve. وتم نسجها بألياف فضية عالية الحساسية، وتهدف أكمام الإبهام إلى منح اللاعبين تحكمًا أفضل في الشاشات التي تعمل باللمس وراحة إضافية بفضل النسيج القابل للتنفس.

وعادةً ما تربط كلمة الأكمام بالذراعين، ولكن Gaming Finger Sleeve ليست مخصصة لذراعيك. وهذه الإكسسوارات الجديدة مخصصة لإبهامك.

وبرزت ألعاب الهاتف المحمول لتكون واحدة من أكبر المنصات للاعبين مع 2.2 مليار لاعب حول العالم. وبحلول نهاية عام 2020، نمت الإيرادات المتوقعة إلى 76.7 مليار دولار على مستوى العالم، بزيادة قدرها 12 في المئة عن أرقام عام 2019.

وتعتبر ألعاب الهاتف المحمول صناعة مزدهرة هذه الأيام، ويريد الجميع وأي شخص كسب المال بطريقة أو بأخرى.

ومن الهواتف الذكية للألعاب إلى الألعاب نفسها إلى الملحقات، يعج السوق بالمنتجات التي تهدف إلى الاستفادة من هذا العمل المربح.

نتيجة لذلك ليست كل هذه المنتجات دائمًا منطقية، حتى المنتجات من العلامات التجارية الشهيرة.

وبالرغم من وجود عدد كبير من أذرعة التحكم في الألعاب ذات التصميمات المختلفة المتوفرة في السوق، لا تزال ألعاب الهاتف المحمول مصممة للاستجابة لمدخلات اللمس أولاً وقبل كل شيء.

وعمل صانعو الهواتف الذكية على تحسين استجابة اللمس وعرض معدلات التحديث لرفع مستوى الألعاب المحمولة. ولكن لم يتمكنوا من إصلاح واحدة من أكبر الشكاوى حول الهواتف الذكية في هذا الصدد.

وبطبيعة الحال، تحتوي الهواتف الذكية على شاشات زجاجية، التي تجمع الأوساخ وبصمات الأصابع والتي قد تعيق أدائك.

تريد Razer حل المشكلة من خلال هذه الكشتبانات القماشية المصممة للألعاب. وتتمثل وظيفتها الأساسية في منح أصابعك إمساكًا أفضل بالشاشة من خلال مادة الألياف الفضية العالية الحساسية والمضادة للانزلاق.

وعلى عكس معظم الأقمشة، لن تعيق هذه الحساسية اللمس. وتدعي الشركة أن المادة التي يبلغ سمكها 0.8 ميليمتر خفيفة الوزن وتتنفس وتمتص العرق. وهذه الكشتبانات القماشية قابلة للغسل يدويًا أيضًا.

ويبدو أن الشركة جادة للغاية بشأن منتجها الجديد. ومثل قناع الوجه Zephyr RGB الذي يعمل أيضًا كميكروفون ومكبر صوت للاعبين، فإن Gaming Finger Sleeve هو منتج تجاري فعلي، وهو متوفر الآن مقابل 9.99 دولارات للقطعة.

يذكر أن الشركة تمثل علامة تجارية مرموقة بين اللاعبين المحترفين في جميع أنحاء العالم. وأنتجت شاشات ألعاب وسماعات الرأس وأجهزة الفأرة ولوحات المفاتيح وحاملات الأكواب المزودة بتقنية Chroma والكراسي وأذرعة التحكم وأجهزة الحاسب المحمولة والمكتبية.