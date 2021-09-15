تكنولوجيا: مقارنة مميزات هاتف iPhone 13 مع هواتف Galaxy S20 وOnePlus 9

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت إصدارات ابل الجديدة من سلسلة هواتف iPhone 13، والتي جاءت بسعة أكبر للبطارية، ومعالج A15 Bionic، وفي السطور القادمة نستعرض مميزات iPhone 13 ومقارنتها مع اثنان من هواتف الأندوريد المنافسة Galaxy S20 و OnePlus 9.

iPhone 13 Galaxy S21 OnePlus 9 السعر 799 دولار أو 899 دولار أو 1099 دولار 800 دولار أو 850 دولار 729 دولار القياسات 146.7 في 71.5 في 7.65مم 151.7 في 71.2 في 7.9 مم 160 في 74.2 في 8.7 مم الوزن 174 جرام 171 جرام 192 جرام حجم الشاشة 6.1 إنش 6.2 إنش 6.55 إنش دقة العرض 2532 في 1170 بيكسل/كثافة عرض 460 بيكسل لكل إنش 2400 في 1080 بيكسل / كثافة عرض 421 بيكسل لكل إنش 2400 في 1080 بيكسل/ كثافة عرض 402 بيكسل لكل إنش نوع الشاشة Super Retina XDR Infinity-O Dynamic AMOLED Fluid AMOLED البطارية عمر شحن 19 ساعة 4000 mAh 4500 mAh السعة الداخلية للتخزين 128 / 256 / 512 جيجا بايت 128 / 256 جيجا بايت 128 جيجا بايت التخزين الخارجي لا يوجد لا يوجد لا يوجد الكاميرة الخلفية كاميرة مزدوجة تضم مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، ومستشعر بزوايا واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات

f/1.6 كاميرة ثلاثية تضم مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر Telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.0 كاميرة ثلاثية تضم مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل رئيسي بفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر

Monochrome بدقة 2 ميجا بيكسل الكاميرة الأمامية مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 مستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 تسجيل الفيديو تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية تسجيل فيديو بدقة 4K عند 60 إطار لكل ثانية تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية معالج Apple A15 Bionic كوالكوم Snapdragon 888 كوالكوم Snapdragon 888 سرعة 6 من الأنوية بسرعة غير محددة ثماني من الأنوية بسرعة 2.8 GHz ثماني من الأنوية بسرعة 2.8 GHz كرت شاشة رباعي الأنوية غير محدد Adreno 660 Adreno 660 الذاكرة غير محددة 8 جيجا بايت رام 8 جيجا بايت رام WiFi 802.11ax 802.11ax 802.11ax البلوتوث v5.0 v5.2 v5.2 NFC نعم نعم نعم نظام التشغيل iOS 15 Android 11 Android 11 مميزات أخرى يدعم معايير IP68 يضم منفذ Lightning يدعم شحن Qi اللاسلكي، ونظام MagSafe يدعم معايير IP68 يضم منفذ USB C، يدعم شحن Qi اللاسلكي يضم منفذ USB C، يدعم شحن Qi اللاسلكي

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