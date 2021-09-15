الأرصاد : طقس حار رطب على القاهرة الكبرى

الشارقة - اميمة ياسر - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، تحسنا فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية، حار رطب على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والعريش على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:

القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة.