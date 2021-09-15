شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب" يبدأ قريبا بحذف بعض محادثاتك القديمة تلقائيا.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يبدأ تطبيق "واتس آب" قريبا فى حذف بعض محادثاتك القديمة من حسابك تلقائيا، وفقا للتقارير .

وأضيف إصدار جديد من "واتس آب بيتا" مؤخرا إلى متجر "جوجل بلاى"، ما يكشف أن تطبيق الدردشة المملوك لـ "فيسبوك" سيحذف قريبا عددا لا يحصى من الرسائل تلقائيا، وكما أبرز من قبل عملاء "واتس آب" فى WABetaInfo، هذا بفضل ميزة حذف الدردشة التى طُوّرت حاليا لأولئك الذين يستخدمون "واتس آب" عبر أجهزة متعددة وفقا لتقرير موقع روسيا اليوم .

وفى الوقت الحالى، إذا كنت تستخدم "واتس آب" عبر مجموعة من الأجهزة، فستلاحظ أنه إذا حذفت رسالة من جهاز "آيفون" أو "أندرويد"، فستظل متاحة على سطح المكتب.

وهذا لأنه لا يتم حاليا حذف الدردشات إلا من الجهاز الذى تستخدمه وقت حذف الرسالة.

ومع ذلك، سيتغير هذا فى المستقبل حيث يختبر "واتس آب" ميزة ستعمل على مزامنة حذف الدردشة عبر جميع الأجهزة، ولذلك ستحذف أى رسائل قمت بحذفها من "واتس آب" فى نظام التشغيل iOS أو "أندرويد" قريبا من تطبيق WhatsApp Web.

وأضاف WABetaInfo فى منشور عبر الإنترنت: "ستعمل هذه الميزة إذا كنت تستخدم أحدث إصدارات "واتس آب". لذلك، عندما تُطرح الميزة لمختبرى الإصدارات التجريبية، وأنت تستخدم آخر تحديث، ستُحذف الدردشات المحذوفة من جهاز ما، تلقائيا من WhatsApp Web/Desktop أيضا (والعكس صحيح)".

وبينما اكتُشفت هذه الميزة المستقبلية فى أحدث ملفات "واتس آب" التجريبية، إلا أنها غير متاحة حاليا للمختبرين لتجربتها.