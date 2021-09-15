شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق أول طاقم من المدنيين بالكامل إلى الفضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر إطلاق أول مهمة مدنية فى العالم إلى الفضاء، والتى تسمى Inspiration4، الخميس المقبل، وذلك وفقا لموقع ديلى ميل.

حيث ستنطلق المهمة التاريخية، التى تديرها شركة سبيس إكس الملياردير إيلون ماسك، من مركز كينيدى للفضاء التابع لناسا فى فلوريدا فى وقت ما بعد الساعة 8:02 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

وستضم البعثة أربعة مدنيين - جاريد إيزاكمان، وهايلى أرسينو، وسيان بروكتور، وكريس سيمبروسكى - فى رحلة مدارية مدتها ثلاثة أيام حول الأرض، ووفقًا لموقع Inspiration4 على الويب.

ويقوم Isaacman قائد المهمة بتمويل الرحلة فى صفقة خاصة أبرمت مع SpaceX، وفقًا لموقع Inspiration4 على الإنترنت، وسيكون الفريق على متن نسخة معدلة خصيصًا من كبسولة SpaceX's Crew Dragon، والتى تتميز بنافذة مقببة أو Cupola للسماح ببعض المناظر المثيرة للفضاء.

وتعتبر هذه الرحلة هي المهمة الأحدث فى سلسلة رحلات الفضاء الطموحة التى بشر بها الرؤساء التنفيذيون الملياردير ، بعد أمثال السير ريتشارد برانسون Virgin Galactic و Jeff Bezos's Blue Origin فى وقت سابق من هذا الصيف.