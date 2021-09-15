شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مواصفات iPhone 13 وiPhone Mini .. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل عن تفاصيل iPhone 13 وiPhone 13 mini الذى يتشابه تصميمه مع iPhone 12، ولكن عرض الشاشة في الجزء العلوي من الشاشة أصغر قليلاً؛ أبل تقول حوالي 20% أصغر، ويتم الآن ترتيب الكاميرات المزدوجة لـiPhone 13 وiPhone 13 mini قطريًا في الوحدة الخلفية.



مواصفات iPhone 13 وiPhone Mini

مواصفات iPhone 13 وiPhone Mini .. إنفوجراف

%20 نوتش أصغر في الأمام.

بطارية أكبر.

شاشة Super Retina XDR وذروة سطوع 1200 شمعة في المتر المربع.

يدعم Dolby Vision ، HDR10.

معالج Apple A15 Bionic سداسي النواة يعتمد على 5 نانومتر لتحسين الأداء.

15.8 TOPS الأداء العصبي.



تفاصيل iPhone 13 وiPhone Mini

متوفر بخمسة ألوان.

كاميرات مزدوجة (واسعة وعريضة) في الخلف مع Sensor Shift OIS لأداء أفضل في الإضاءة المنخفضة.

وضع سينمائي جديد لتسجيل الفيديو.

دعم 5G بتغطية أوسع في 60 دولة ومنطقة.



مميزات ومواصفات iPhone 13 وiPhone Mini

عمر بطارية أفضل.. عمر بطارية 2.5 ساعة أفضل من iPhone 12.

يبدأ من 699 دولارًا لـ iPhone 13 Mini و799 دولارًا لـ iPhone 13.