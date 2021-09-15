قريباً في السوبرماركت.. مأكولات بحرية مصنوعة في المختبر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 15 سبتمبر 2021 10:16 صباحاً - قد تصل أصابع السمك المصنوعة في المختبرات قريباً إلى رفوف السوبر ماركت حيث تقوم شركة Birds Eye بالنظر إلى المأكولات البحرية المزروعة بالخلايا.

وفي مقال ترجمه “صوت بيروت إنترناشونال، تعاونت العلامة التجارية مع شركة BlueNalu الأمريكية لتطوير منتجات المأكولات البحرية المزروعة من الخلايا في المختبر، بدلاً من حصادها من المحيطات.

وقالت الشركة الأم لشركة Birds Eye Nomad Foods، التي تمتلك أيضاً علامات Findus وIglo وLa Cocinera وGreen Cuisine، لرويترز يوم الاثنين أنها تهدف إلى تسويق المأكولات البحرية المزروعة بالخلايا للمساعدة في تلبية الطلب المتزايد ودعم الجهود المبذولة للحفاظ على الاستدامة طويلة الأجل للأرصدة السمكية في الكوكب.

ستتعاون Nomad وBlueNalu في أبحاث السوق ورؤى المستهلك، وتقييم ما هو مطلوب للحصول على موافقة المنظمين واستكشاف فرص الأعمال والمنتجات الجديدة للأسواق الأوروبية.

تعتبر أوروبا أكبر مستورد للمأكولات البحرية في العالم حيث يستهلك مواطنوها أكثر من ثلاثة أضعاف ما ينتجونه، وفقاً لتقرير الاقتصاد الأزرق التابع للاتحاد الأوروبي.

وقال ستيفان ديشيمايكر، الرئيس التنفيذي لشركة Nomad Foods: “لم تكن أهمية الاستدامة أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، كما أنّ دور التكنولوجيا في تلبية هذه الاحتياجات يتسارع”.

تتضمن العملية التي طورتها BlueNalu والتي تأخذ من كاليفورنيا مقراً لها، خلايا الأسماك الحية، المعزولة عن العضلات والدهون والنسيج الضام للأسماك، والتي تمّ تغذيتها وإعطائها الرعاية التي تحتاجها للتكاثر.

ثم يتم تشكيلها إلى أجزاء من المأكولات البحرية باستخدام الممارسات المستخدمة عادة في صناعة الأغذية. لم يكن هناك أي تعديل وراثي.

تعتبر Nomad، التي تعمل وتصنّع في 14 سوقاً في جميع أنحاء أوروبا، أكبر مشتر في العالم للأسماك البرية المستدامة.

وقالت أنّ اتفاقها مع BlueNalu هو الأول من نوعه في أوروبا بين شركة السلع الاستهلاكية المعبأة وشركة المأكولات البحرية المزروعة بالخلايا.

تقوم BlueNalu بتطوير مجموعة متنوعة من منتجات المأكولات البحرية مباشرة من خلايا الأسماك.

وهي تركز على أنواع الأسماك التي يتم استيرادها عادة، أو يصعب تربيتها، أو التي يتم صيدها بشكل مفرط أو غير مستدامة أو تحتوي عادة على مستويات أعلى من الملوثات البيئية.

يتبع ارتباط BlueNalu مع Nomad Foods التعاون المعلن بالفعل مع Pulmuone Co Ltd في كوريا الجنوبية، وشركة سوميتومو وشركة ميتسوبيشي في اليابان، والاتحاد التايلاندي في تايلاند.

من ضمن منافسي BlueNalu الذين يعملون أيضاً على المأكولات البحرية المزروعة بالخلايا، هناك Bluu Biosciences وFinless Foodsو Wild Type.

يتم صيد حوالي 2.7 تريليون سمكة برية للغذاء كل عام، ويتم زراعة مليارات أخرى.

ويكثر صيد حوالي 30 في المائة من جميع الأرصدة السمكية البرية، بينما يستغل 60 في المائة إلى أقصى حد.

ومع ذلك، فإنّ المزارع السمكية على الأرض لها عيوب، ولا سيما التلوث والطفيليات التي تنتشر على الأسماك في أقلامها بسبب احتجازها بالقرب من بعضها البعض.

هناك اعتبارات رعاية الحيوان أيضاً، في البرية، سيسبح سمك السلمون بحرية لعدة مئات من الأميال، ولكن في مزرعة أسماك فهو يسبح في مكان ضيق.