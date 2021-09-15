تكنولوجيا: مقارنة هواتف ابل الجديدة iPhone 13 Pro وPro Max بالإصدارات المنافسة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max Galaxy S21 Ultra OnePlus 9 Pro السعر 999 دولار
f/1.5، ومستشعر Telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل f/2.8 إعدادات ثلاثية، مستشعر بجقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات
f/1.5، ومستشعر Telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل f/2.8 إعدادات رباعية مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات
f/2.2، مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 108 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مستشعر Telephoto أول بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، مستشعر Telephoto ثاني بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/4.9 إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر Telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل الكاميرة الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 بدقة 40 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 تسجيل الفيديو 4K عند 60 إطار لكل ثانية 4K عند 60 إطار لكل ثانية 4K عند 60 إطار لكل ثانية 8K عند 30 إطار لكل ثانية المعالج Apple A15 Bionic Apple A15 Bionic كوالكوم Snapdragon 888 كوالكوم Snapdragon 888 سرعة وحدة المعالجة 6 من الأنوية وغير محددة 6 من الأنوية-وسرعة غير محددة ثماني من الأنوية بسرعة 2.8 GHz ثماني من الأنوية بسرعة 2.84 GHz كرت الشاشة رباعية الأنوية رباعية الأنوية Adreno 660 Adreno 660 الذاكرة Unknown Unknown 12 أو 16 جيجا بايت رام 12 جيجا بايت رام WiFi 802.11ax 802.11ax 6 GHz 802.11ax 6 GHz 802.11ax البلوتوث v5.0 v5.2 v5.2 v5.2 نظام التشغيل iOS 15 iOS 15 Android 11 Android 11 مميزات أخرى يدعم معايير IP68، وموصل Lightning، ونظام MagSafe، وشحن Qi لاسلكي يدعم معايير IP68، وموصل Lightning، ونظام MagSafe، وشحن Qi لاسلكي دعم معايير IP68، منفذ USB C، وشحن Qi لاسلكي منفذ USB C، وشحن Qi لاسلكي
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1380 دولار1069 دولار القياسات 146.7 في 71.5 في 7.65 مم 160.8 في 78.1 في 7.65 مم 165.1 في 75.6 في 8.9 مم 163.2 في 73.6 في 8.7 مم الوزن 204 جرام 240 جرام 229 جرام 197 جرام حجم الشاشة 6.1 إنش / 154.94مم 6.7 إنش / 170.18 مم 6.8 إنش/ 172.72مم 6.7 إنش /170.18 مم دقة العرض 2532 في 1170 بيكسل/ بكثافة عرض 460 بيكسل لكل إنش 2778 في 1284 بيكسل/ بكثافة عرض 458 بيكسل لكل إنش 3200 في 1440 بيكسل/ بكثافة عرض 515 بيكسل لكل إنش 3216 في 1440 بيكسل/ بكثافة عرض 525 بيكسل لكل إنش نوع الشاشة Super Retina XDR Super Retina XDR Infinity-O Dynamic AMOLED Fluid AMOLED مع LTPO البطارية عمر شحن 22 ساعة عمر شحن 24 ساعة بطارية بقدرة 5000 mAh بطارية بقدرة 4500 mAh سعة التخزين الداخلية 128 / 256 / 512 جيجا بايت وأيضاً سعة 1 تيرابايت 128 / 256 / 512 جيجا بايت وأيضاً سعة 1 تيرابايت 128 / 256 / 512 جيجا بايت 256 جيجا بايت التخزين الخارجي لا يدعم لا يدعم لا يدعم لا يدعم الكاميرة الخلفية إعدادات ثلاثية، مستشعر بجقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات
f/1.5، ومستشعر Telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل f/2.8 إعدادات ثلاثية، مستشعر بجقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات
f/1.5، ومستشعر Telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل f/2.8 إعدادات رباعية مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات
f/2.2، مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 108 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مستشعر Telephoto أول بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، مستشعر Telephoto ثاني بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/4.9 إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر Telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل الكاميرة الأمامية بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 بدقة 40 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 تسجيل الفيديو 4K عند 60 إطار لكل ثانية 4K عند 60 إطار لكل ثانية 4K عند 60 إطار لكل ثانية 8K عند 30 إطار لكل ثانية المعالج Apple A15 Bionic Apple A15 Bionic كوالكوم Snapdragon 888 كوالكوم Snapdragon 888 سرعة وحدة المعالجة 6 من الأنوية وغير محددة 6 من الأنوية-وسرعة غير محددة ثماني من الأنوية بسرعة 2.8 GHz ثماني من الأنوية بسرعة 2.84 GHz كرت الشاشة رباعية الأنوية رباعية الأنوية Adreno 660 Adreno 660 الذاكرة Unknown Unknown 12 أو 16 جيجا بايت رام 12 جيجا بايت رام WiFi 802.11ax 802.11ax 6 GHz 802.11ax 6 GHz 802.11ax البلوتوث v5.0 v5.2 v5.2 v5.2 نظام التشغيل iOS 15 iOS 15 Android 11 Android 11 مميزات أخرى يدعم معايير IP68، وموصل Lightning، ونظام MagSafe، وشحن Qi لاسلكي يدعم معايير IP68، وموصل Lightning، ونظام MagSafe، وشحن Qi لاسلكي دعم معايير IP68، منفذ USB C، وشحن Qi لاسلكي منفذ USB C، وشحن Qi لاسلكي