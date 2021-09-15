تكنولوجيا: مقارنة هواتف ابل الجديدة iPhone 13 Pro وPro Max بالإصدارات المنافسة

999 دولار

1099 دولار

1299 دولار

1499 دولار

1099 دولار

1199 دولار

1399 دولار

1599 دولار

1200 دولار

1250 دولار

1380 دولار

1069 دولار146.7 في 71.5 في 7.65 مم 160.8 في 78.1 في 7.65 مم 165.1 في 75.6 في 8.9 مم 163.2 في 73.6 في 8.7 مم204 جرام 240 جرام 229 جرام 197 جرام6.1 إنش / 154.94مم 6.7 إنش / 170.18 مم 6.8 إنش/ 172.72مم 6.7 إنش /170.18 مم2532 في 1170 بيكسل/ بكثافة عرض 460 بيكسل لكل إنش 2778 في 1284 بيكسل/ بكثافة عرض 458 بيكسل لكل إنش 3200 في 1440 بيكسل/ بكثافة عرض 515 بيكسل لكل إنش 3216 في 1440 بيكسل/ بكثافة عرض 525 بيكسل لكل إنشSuper Retina XDR Super Retina XDR Infinity-O Dynamic AMOLED Fluid AMOLED مع LTPOعمر شحن 22 ساعة عمر شحن 24 ساعة بطارية بقدرة 5000 mAh بطارية بقدرة 4500 mAh128 / 256 / 512 جيجا بايت وأيضاً سعة 1 تيرابايت 128 / 256 / 512 جيجا بايت وأيضاً سعة 1 تيرابايت 128 / 256 / 512 جيجا بايت 256 جيجا بايتلا يدعم لا يدعم لا يدعم لا يدعمإعدادات ثلاثية، مستشعر بجقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدساتf/1.5، ومستشعر Telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل f/2.8 إعدادات ثلاثية، مستشعر بجقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدساتf/1.5، ومستشعر Telephoto بدقة 12 ميجا بيكسل f/2.8 إعدادات رباعية مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدساتf/2.2، مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 108 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.8، مستشعر Telephoto أول بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، مستشعر Telephoto ثاني بدقة 10 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/4.9 إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع وفتحة عدسات f/1.8، ومستشعر Telephoto بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4، وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسلبدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 بدقة 40 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.2 بدقة 16 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.44K عند 60 إطار لكل ثانية 4K عند 60 إطار لكل ثانية 4K عند 60 إطار لكل ثانية 8K عند 30 إطار لكل ثانيةApple A15 Bionic Apple A15 Bionic كوالكوم Snapdragon 888 كوالكوم Snapdragon 8886 من الأنوية وغير محددة 6 من الأنوية-وسرعة غير محددة ثماني من الأنوية بسرعة 2.8 GHz ثماني من الأنوية بسرعة 2.84 GHzرباعية الأنوية رباعية الأنوية Adreno 660 Adreno 660Unknown Unknown 12 أو 16 جيجا بايت رام 12 جيجا بايت رام802.11ax 802.11ax 6 GHz 802.11ax 6 GHz 802.11axv5.0 v5.2 v5.2 v5.2iOS 15 iOS 15 Android 11 Android 11يدعم معايير IP68، وموصل Lightning، ونظام MagSafe، وشحن Qi لاسلكي يدعم معايير IP68، وموصل Lightning، ونظام MagSafe، وشحن Qi لاسلكي دعم معايير IP68، منفذ USB C، وشحن Qi لاسلكي منفذ USB C، وشحن Qi لاسلكي